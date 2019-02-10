乗りもの

会員ページ

お知らせ

「JR北海道」の最新情報・話題まとめ

JR北海道の最新ニュース・コラムを紹介します。

2019年04月05日(金)

Top

東武鉄道、14系「ドリームカー」公開! 「SL大樹」「DL大樹」に導入

鉄道 04/05 11:55

2019年04月03日(水)

Top

JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画

鉄道 04/03 16:47

2019年03月25日(月)

Top

JR北海道、2019年度もLCC連携の乗り放題きっぷ2種類の発売を継続

鉄道 03/25 19:39

2019年03月22日(金)

Top

鉄道ニュース週報 第165回 「ありがとう夕張支線」廃止前の増便でお別れムード高まる

鉄道 03/22 06:00

2019年03月17日(日)

Top

東北・北海道新幹線東京～新函館北斗間、4時間切り実現も…本音は

鉄道 03/17 07:00

2019年03月16日(土)

Top

JR東日本など、新幹線「グランクラス」車内サービスをリニューアル

鉄道 03/16 16:49

2019年03月13日(水)

Top

JR北海道「ありがとう夕張支線」最終運行へサボ＆ヘッドマーク装着

鉄道 03/13 20:40

2019年03月08日(金)

Top

鉄道ニュース週報 第163回 JR北海道初の自社製造車両「ニセコエクスプレス」保存プロジェクト発足

鉄道 03/08 06:00

2019年02月27日(水)

Top

JR北海道、札幌～帯広間・札幌～釧路間に「お先にトクだ値」設定

鉄道 02/27 06:24

Top

鉄道ニュース週報 第162回 JR各社で車内販売終了 - ビジネスチャンスを自ら潰していないか?

鉄道 02/27 06:00

2019年02月25日(月)

Top

新幹線を使いこなす 第23回 あこがれの「グランクラス」サービス内容と利用方法は?

鉄道 02/25 06:19

2019年02月18日(月)

Top

JR東日本など新幹線・特急列車の車内販売見直し - 一部列車で終了

鉄道 02/18 21:18

2019年02月14日(木)

Top

JR北海道キハ40形「山紫水明」シリーズ「紫水」号・「山明」号導入

鉄道 02/14 19:39

Top

JR北海道キハ261系5000番台(仮称)多目的特急車両、2編成を新製へ

鉄道 02/14 19:17

2019年02月13日(水)

Top

「北海道＆東日本パス」今年も発売「北海道線特急オプション券」も

鉄道 02/13 20:52

2019年02月12日(火)

Top

JR北海道とJR東日本・東急電鉄・JR貨物が協力、観光列車を運行へ

鉄道 02/12 16:41

2019年02月10日(日)

Top

JR北海道、岩見沢駅開業10周年イベントを開催 - 中井精也氏も参加

鉄道 02/10 19:10

Top

JR北海道、車内販売終了まで「スーパー北斗」一部列車で謝恩企画

鉄道 02/10 19:01

Top

JR北海道「みどりの窓口」の旅行商品販売は3/31出発分をもって終了

鉄道 02/10 18:52

2019年02月08日(金)

Top

JR「青春18きっぷ」2019年も発売「北海道新幹線オプション券」も

鉄道 02/08 19:48

2019年02月02日(土)

Top

鉄道ニュース週報 第158回 JR北海道で東急電鉄が「THE ROYAL EXPRESS」運行? 実現の可能性は

鉄道 02/02 07:00

2019年01月31日(木)

Top

JR北海道「流氷物語号」運転期間中におもてなしイベントなど実施

鉄道 01/31 16:31

2019年01月28日(月)

Top

新幹線を使いこなす 第21回 新幹線の車内、大きな荷物はどこに置く?

鉄道 01/28 06:00

2019年01月24日(木)

Top

JR北海道、特急「スーパー北斗」一部列車の車内サービス2/28で終了

鉄道 01/24 17:57

2019年01月19日(土)

Top

JR北海道、携帯翻訳機を札幌駅・新千歳空港駅・小樽駅など試行導入

鉄道 01/19 18:00

2019年01月10日(木)

Top

JR各社と京急電鉄、吉野家で「ピピッとして丼当たる」キャンペーン

鉄道 01/10 14:37

2018年12月31日(月)

Top

JR北海道、石勝線新夕張～夕張間で廃止直前の2019年3月後半に増便

鉄道 12/31 17:47

Top

道南いさりび鉄道キハ40-1798号機、JR標準塗色最後の1両も塗色変更

鉄道 12/31 17:38

2018年12月27日(木)

Top

JR・私鉄各社、刃物に関する手回り品ルール改正 - 2019年4月から

鉄道 12/27 17:25

2018年12月21日(金)

Top

JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間2020年5月廃止を発表

鉄道 12/21 14:49

最初へ 1 3 4 5 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    「Train Drive ATS3 近鉄奈良線」列車運転アプリAndroid版リリース
  2. 2

    東武鉄道、14系「ドリームカー」公開! 「SL大樹」「DL大樹」に導入
  3. 3

    あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式
  4. 4

    鉄道ニュース週報 第167回 近鉄「しまかぜ」お召し列車が話題、平成最後の運転予定は
  5. 5

    東武鉄道、蒸気機関車C11形の復元作業進む - 車輪抜きの様子を公開
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む