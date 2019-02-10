「JR北海道」の最新情報・話題まとめ
2019年04月05日(金)
東武鉄道、14系「ドリームカー」公開! 「SL大樹」「DL大樹」に導入
鉄道 04/05 11:55
2019年04月03日(水)
JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画
鉄道 04/03 16:47
2019年03月25日(月)
JR北海道、2019年度もLCC連携の乗り放題きっぷ2種類の発売を継続
鉄道 03/25 19:39
2019年03月22日(金)
鉄道ニュース週報 第165回 「ありがとう夕張支線」廃止前の増便でお別れムード高まる
鉄道 03/22 06:00
2019年03月17日(日)
東北・北海道新幹線東京～新函館北斗間、4時間切り実現も…本音は
鉄道 03/17 07:00
2019年03月16日(土)
JR東日本など、新幹線「グランクラス」車内サービスをリニューアル
鉄道 03/16 16:49
2019年03月13日(水)
JR北海道「ありがとう夕張支線」最終運行へサボ＆ヘッドマーク装着
鉄道 03/13 20:40
2019年03月08日(金)
鉄道ニュース週報 第163回 JR北海道初の自社製造車両「ニセコエクスプレス」保存プロジェクト発足
鉄道 03/08 06:00
2019年02月27日(水)
JR北海道、札幌～帯広間・札幌～釧路間に「お先にトクだ値」設定
鉄道 02/27 06:24
鉄道ニュース週報 第162回 JR各社で車内販売終了 - ビジネスチャンスを自ら潰していないか?
鉄道 02/27 06:00
2019年02月25日(月)
新幹線を使いこなす 第23回 あこがれの「グランクラス」サービス内容と利用方法は?
鉄道 02/25 06:19
2019年02月18日(月)
JR東日本など新幹線・特急列車の車内販売見直し - 一部列車で終了
鉄道 02/18 21:18
2019年02月14日(木)
JR北海道キハ40形「山紫水明」シリーズ「紫水」号・「山明」号導入
鉄道 02/14 19:39
JR北海道キハ261系5000番台(仮称)多目的特急車両、2編成を新製へ
鉄道 02/14 19:17
2019年02月13日(水)
「北海道＆東日本パス」今年も発売「北海道線特急オプション券」も
鉄道 02/13 20:52
2019年02月12日(火)
JR北海道とJR東日本・東急電鉄・JR貨物が協力、観光列車を運行へ
鉄道 02/12 16:41
2019年02月10日(日)
JR北海道、岩見沢駅開業10周年イベントを開催 - 中井精也氏も参加
鉄道 02/10 19:10
JR北海道、車内販売終了まで「スーパー北斗」一部列車で謝恩企画
鉄道 02/10 19:01
JR北海道「みどりの窓口」の旅行商品販売は3/31出発分をもって終了
鉄道 02/10 18:52
2019年02月08日(金)
JR「青春18きっぷ」2019年も発売「北海道新幹線オプション券」も
鉄道 02/08 19:48
2019年02月02日(土)
2019年01月31日(木)
JR北海道「流氷物語号」運転期間中におもてなしイベントなど実施
鉄道 01/31 16:31
2019年01月28日(月)
新幹線を使いこなす 第21回 新幹線の車内、大きな荷物はどこに置く?
鉄道 01/28 06:00
2019年01月24日(木)
JR北海道、特急「スーパー北斗」一部列車の車内サービス2/28で終了
鉄道 01/24 17:57
2019年01月19日(土)
JR北海道、携帯翻訳機を札幌駅・新千歳空港駅・小樽駅など試行導入
鉄道 01/19 18:00
2019年01月10日(木)
JR各社と京急電鉄、吉野家で「ピピッとして丼当たる」キャンペーン
鉄道 01/10 14:37
2018年12月31日(月)
JR北海道、石勝線新夕張～夕張間で廃止直前の2019年3月後半に増便
鉄道 12/31 17:47
道南いさりび鉄道キハ40-1798号機、JR標準塗色最後の1両も塗色変更
鉄道 12/31 17:38
2018年12月27日(木)
JR・私鉄各社、刃物に関する手回り品ルール改正 - 2019年4月から
鉄道 12/27 17:25
2018年12月21日(金)
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間2020年5月廃止を発表
鉄道 12/21 14:49
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