JR北海道は4日、運転を見合わせている室蘭本線の静狩～小幌間に関して、復旧工事完了のめどが立ったことを受け、9月10日始発から列車の運転を再開すると発表した。あわせて小樽・倶知安方面を経由する「特急ニセコ号」の運転日を追加し、9月8・9日も運転する。

室蘭本線の静狩～小幌間は、8月27日の大雨で路盤流出に加え、複数の箇所で土砂流入・線路冠水が発生したことから、現在も列車の運転を見合わせている。9月9日までに479本(特急列車286本・普通列車193本)が運休し、約5万8,000人への影響が見込まれている。復旧工事は現在も進められており、9月10日始発から運転再開予定だが、今後の天候状況によって予定が変更となる場合があり、その際は改めて案内するとのこと。

あわせて小樽・倶知安方面を経由する臨時列車「特急ニセコ号」の運転日を追加する。9月8・9日も運転することとし、上りは札幌駅7時56分発・函館駅13時23分着、下りは函館駅13時55分発・札幌駅19時28分着に。車両は「ラベンダー編成」を使用する。

なお、「特急ニセコ号」の運転日に実施しているオリジナルフォトパネルの設置、沿線地域での「ニセコトレインマルシェ」は設定されない。全車指定席で運転し、乗車には「特急ニセコ号」の指定席特急券が必要。「みどりの窓口」および指定席券売機での指定席特急券の販売は9月4日17時、9月9日分の「えきねっと」での販売は9月5日5時からを予定している。