東急とJR北海道は6日、「THE ROYAL EXPRESS ～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」の2027年8～9月の運行概要を発表した。2027年からJR北海道の新たな観光列車「赤い星」編成を使用し、道東エリアを中心とするプラン、函館本線を中心とするプランを設定した。

「THE ROYAL EXPRESS ～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」は北海道の観光振興と地域活性化を目的として、2020年から毎年夏季に運行してきた。伊豆急行2100系「THE ROYAL EXPRESS」車両を使用し、2026年までの7年間で計6コース・計53回にわたり運行。2026年9月の運行をもって、同車両による北海道での運行スタイルを終了した。

2027年も「THE ROYAL EXPRESS」のブランド名を引き継ぎ、「赤い星」編成を活用した3泊4日(金～月曜日)の北海道クルーズを提供。計8回程度の催行を予定しているという。

ひとつは広大な景観の広がる道東エリアを中心としたプランで、帯広・網走・中富良野に宿泊。もうひとつは山間を縫うように走り、豊かな車窓を楽しめる函館本線を中心としたプランで、中富良野・小樽・洞爺で宿泊する。各地での滞在と体験についても、地域と協力しながら内容を磨き上げるという。

道東エリアを中心としたプランのルートイメージ

函館本線を中心としたプランのルートイメージ

JR北海道の「赤い星」編成は、北海道開拓使のシンボルである「赤星」をイメージし、外装を深みのある赤色で構成した車両。車内は木材をふんだんに使用し、会話と車窓風景を楽しめるサロン、食事を提供するラウンジカー、畳敷きの車両などを設ける。発売日と旅行代金は決まり次第、改めて発表するとしている。