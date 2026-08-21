JR北海道は、9月23日にラストランを迎える「富良野・美瑛ノロッコ号」について、最終運転日の特別ダイヤと沿線各駅で行うおもてなし、ラストラン限定ヘッドマークなど発表した。

「富良野・美瑛ノロッコ号」は1998年から運転している観光列車。車両の老朽化にともない、2026年をもって運行終了することが発表されている。2027年6月からは、新たな観光列車「青い星」が旭川～富良野間で運行開始する予定だという。

9月13日までラベンダー色の機関車を使用した後、ラストラン前の9月19～23日は長年親しまれた緑色の機関車に変更して運行。期間中は3両編成・全車指定席で運転し、機関車側と反対の客車側にそれぞれラストラン専用ヘッドマーク(機関車側は沿線風景、客車側は歴代の機関車をイメージしたデザイン)を掲出する。車内でラストラン仕様の乗車証明書も配布する。

最終日の9月23日、旭川～富良野間を2往復する特別ダイヤに。「富良野・美瑛ノロッコ1号」は旭川駅9時14分発・富良野駅11時36分着とし、途中の美瑛駅、上富良野駅、中富良野駅でそれぞれ20分間停車。美瑛駅で「白金太鼓」の演奏とご当地キャラクター「かけ丸くん」による出迎え・見送り、上富良野駅でご当地キャラクター「らべとん」による出迎え・見送りとノベルティ配布、中富良野駅でご当地キャラクター「ラベンダーの妖精」と地域住民による出迎え・見送りなど行う。旭川駅で「あさっぴー」、富良野駅で「へそ丸くん」も登場する。

「富良野・美瑛ノロッコ2号」は富良野駅12時6分発・旭川駅14時12分着、「富良野・美瑛ノロッコ3号」は旭川駅14時34分発・富良野駅16時4分着で運転。「富良野・美瑛ノロッコ4号」は富良野駅16時14分発・旭川駅17時46分着とし、富良野駅、中富良野駅、上富良野駅、美瑛駅、旭川駅で最後の出迎え・見送りを実施する。旭川駅東コンコースで「富良野・美瑛ノロッコ号」をはじめとしたJR北海道の鉄道模型車両を展示するNゲージイベントも開催する。