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芸能人の妊娠・出産などおめでた報告の最新ニュース情報
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芸能人のおめでた
芸能人の妊娠・出産に関する情報。赤ちゃん誕生への喜びのコメントなどを紹介する。
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結婚・妊娠発表した田中みな実に「めちゃくちゃLINEしちゃった」理由とは…亀梨和也は「本当に良い人」 おぎやはぎ小木がラジオで明かした秘話
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「これ信じてもらえるか分からないですけど…」田中みな実から結婚・妊娠報告を受けた山里亮太、“今だから話せる胸中”を赤裸々に打ち明ける
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「本当に記憶がありません」第1子出産の藤田ニコル、仕事復帰で“自身の変化”も明かす
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「ついにしなくなった」藤田ニコル、第1子出産での“大きな変化”を告白「だからすごい毎日平和です」
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霜降り明星・せいや、第2子誕生を生報告 性別も公表「言わんとこうと思ってたのに」
2026/05/02 21:45
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「まあ、いい人生だなと」有吉弘行、第2子誕生の心境を語る “匂わせ投稿”裏話も
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高畑充希、第1子出産を報告 夫・岡田将生が大泉洋と明かした“妊娠中のエピソード”とは「すごい間違いを(笑)」
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「おなかの赤ちゃんと一緒に撮影できて嬉しい」 第1子妊娠のトリンドル玲奈、ふっくらお腹で撮影
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