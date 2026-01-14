モデルで俳優のトリンドル玲奈(33)が14日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。また、15日発売の『中期のたまごクラブ』2026年冬号に登場し、ふっくらしたお腹を抱えた写真などを披露している。

トリンドル玲奈

トリンドルは『中期のたまごクラブ』2026年冬号の表紙に登場。また、妊娠がわかったときの気持ちなどを語ったインタビューも掲載され、「おなかの赤ちゃんと一緒に撮影できてすごく嬉しいです」などと語っている。

トリンドル玲奈 コメント

――妊娠がわかったときの気持ちは？

なんとなく予感めいたものはあったのですが、すぐには現実だと思えず、夢の中にいるような不思議な感覚でした。

――いつか『たまごクラブ』に出たいと思ってくださっていたとか。

そうなんです。妊娠中にわからないことがあったときは、『たまごクラブ』を頼りにさせていただいています。じっくり読んでいるうちに、おなかの赤ちゃんといつか一緒に出られたら良いなと思っていたので、本当に嬉しかったです。

――撮影はいかがでしたか？

かわいい洋服を着ることができてとても楽しい時間になりました。今回の撮影で、もっとおしゃれを楽しんでいいんだと思えたので、ミニスカートコーデにトライしたくなりました。タイツやゆったりしたニットを合わせたりして、私らしく今だからこそできるファッションを楽しみたいです。

トリンドル玲奈 プロフィール

1992年1月生まれ。『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京）、『シャドウワーク』（WOWOW）をはじめ、数々の映像作品に出演。24年1月に俳優の山本直寛との結婚を発表した。