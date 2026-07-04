「“夫婦ともども”って『亀梨くんだよね』って」お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二が、6月30日に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)に出演。結婚と妊娠を発表した俳優の田中みな実と、メールでやり取りをしたことを明かした。

田中みな実

田中みな実からのメールに「絶対ウソだよって」

田中みな実は6月29日、歌手で俳優の亀梨和也との結婚と妊娠を発表。田中裕二は、「私はもうメールしましたよ」と切り出し、「『おめでとう、よかったね。ビックリしたよ』なんて言ったら、『ありがとうございます。事前に言いたかったんですけどね』って。絶対ウソだよって」と苦笑した。

続けて、「夫婦ともども、よろしくお願いします」という旨のメールが来たことも伝え、「“夫婦ともども”って『亀梨くんだよね』って言って。ちょっとやっぱり、未だに信じられない」と吐露。そのうえで、「でもたしかに『“亀梨みな実”はまだちょっとなんか慣れない』というか。そういうことを言ってましたけどね」と語り、田中みな実とのやり取りを振り返っていた。