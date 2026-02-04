お笑い芸人の有吉弘行が1日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。妻で元アナウンサーの夏目三久さんとの間に第2子が誕生したことを報告した。

有吉弘行

「ここから20年ぐらいは子育て」「有意義な人生に」

ケンドーコバヤシの結婚＆第1子誕生の話題になり、有吉は、「かく言う私も、第2子が生まれてしまいましてね」と突然告白。番組アシスタントの事務所後輩らが、「はい? ……え?」「ギャグなのか本当なのか」とポカーンとしていると、「51歳で2児の父になるっていう。2人目が生まれてしまいまして」と再び説明。すぐさま、「本当ですか!? おめでとうございます」と祝福され、「そうなんです。ありがとうございます」と照れながら返した。

実は数日前、自身のインスタグラムに“足の裏”の写真を投稿していた有吉。「ちょっと、足の裏の写真を載せたりして。匂わせ投稿してしまったんですけど。まあ、自分の足の裏なんですけど」とジョーク交じりに語りつつ、「何人かいましたよ。“あれ? 2人目生まれたんですか?”みたいな」と鋭いファンもいた様子。放送後はコメント欄に、「おめでとうございます!」と祝福の声が寄せられたが、「足の裏だけに匂ってるかな～と思ったんですけど」と含み笑いしていた。

また、「まさか、この歳で2人の子育てをするとは思いませんでしたね」と感慨深げに語った有吉は、「ここから20年ぐらいは子育てをしなきゃいけない」と吐露。「まあ、いい人生だなと。そもそも趣味がないですから。有意義な人生にはなるかな」と言い聞かせながら、「ジジイの子育て大変です(笑)」「私が自分のゆとりある時間を過ごせるのは何歳になるんでしょうか? 子育て終わって、ゆっくりしようかってのは70歳ぐらいでしょうか?」と自虐気味につぶやく場面もあった。

有吉は2021年4月、フリーアナウンサーだった夏目三久さんとの結婚を発表。2024年3月、第1子の誕生を報告していた。