5月1日に第1子出産を発表したモデルでタレントの藤田ニコルが、5月30日に放送されたTBSラジオ『藤田ニコルのニコニチ』(毎週21:00～)にボイスメッセージを寄せた。

藤田ニコル

「本当にお腹の中にこの子がいたんだ」

藤田は、「無事に出産しました」と改めてリスナーに報告。「かわいい我が子との生活を穏やかに送っております」と語った。

現在の暮らしについては、「ずっとお家にいる生活で、もうちょこちょこ外に出れる時期にはなっているので、外デビューもしながらっていう感じなんですけど」と説明し、「この1カ月間くらいは3時間おきに授乳をしたりとか、おむつを替えたりだとか、泣いてたら抱っこしたり」と育児中心の毎日を明かした。

そして、「妊娠期間を振り返ると、『本当にお腹の中にこの子がいたんだ』みたいな、ほんと驚きの毎日ですね」としみじみ。「可愛すぎてしんどいです。毎日」と我が子への愛情をのぞかせた。

さらに、出産を機に自身の行動にも変化があったという。「エゴサを出産前はしてたんですけど、生まれてからエゴサをついにしなくなりました。ヤフコメのコメントも見なくなりました」と告白し、「それは自分の中で大きな変化というか、見てられないくらい子育てに集中してた。だからすごい毎日平和ですし、すごい楽しく子育てしています」と充実した様子を伝えた。

今後については、「完全な仕事復帰は、先になりそうなんですけど、ラジオだけだったら、お外に出る練習としてもいいのかな」とし、「ラジオはそろそろ復帰しようかなって思っています」と展望を述べていた。