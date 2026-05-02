お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、1日深夜に放送された『霜降り明星のオールナイトニッポン』 (毎週金曜25:00〜)で、第2子の誕生を報告した。

せいや

「『M-1』で“霜降り明星”ってめくれるときぐらい」の緊張感

トークの途中、せいやは「もう娘も生まれましたからね」とさらりと告白。相方の粗品は「えー! なんて!」と驚きつつ、「サラッと言うたけど。おめでとう」と祝福。これに対して、せいやは「まあ2人目なんでね、大々的に生まれましたとか言うのもちょっと恥ずかしいんで」と照れた様子を見せた。さらに粗品が「娘ってもう言っていいんや」と反応すると、せいやは「娘って言ったな、俺。言わんとこうと思ってたのに」と漏らした。

誕生は放送当日の1日だったことも明かし、「大阪で(妻が)里帰りしてたんで。いや緊張したな。電話で生まれる瞬間聞いてたんやけど、病院の心拍音みたいなのが聞こえて、生まれれる寸前の現場の緊迫した状態だけ聞こえるからさ」と回想。「祈ったな。『M-1』で“霜降り明星”ってめくれるときぐらい」と表現した。

そして粗品は、「めでたいね。ホンマおめでとう」と改めて祝福し、「2児のパパ」としみじみ。せいやは、「そうやな。だから『クレヨンしんちゃん』と家族構成がまったく一緒です」と話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoタイムフリーで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。