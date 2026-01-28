俳優の高畑充希と岡田将生が28日、それぞれのインスタグラムのストーリーを更新し、第1子誕生を報告した。

2人は連名で、「無事家族が増えました」と第1子の誕生を発表。「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います」と一文を添えつつ、「昨年は沢山のお心遣い、ありがとうございました!」と感謝のメッセージを投稿した。岡田と高畑は、W主演を務めたPrimeVideoのドラマ『1122 いいふうふ』(24)で夫婦役を演じ、初共演。同年11月に結婚を発表した。

岡田は昨年に出演したテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』のインタビュー内で、大泉洋とともに第1子について語り合う場面があった。大泉は、自身の妻が妊娠していた当時を、「彼と初めてドラマをやったときに、実は僕の妻のお腹の中に子どもがいたんです。共演者の人たちと仲良くなったので、それをドラマが終わってから発表になるのはさびしいから、『実は今、妻のお腹に子どもがいて、このドラマが終わるころに出産になるんだ』と告白したんです」と振り返り、「今度は立場が逆になって、今まさに彼がその状況なので、不思議な縁を感じました」と感慨深げ。

「(岡田くんに)久々に会ったときに、『出産おめでとう!』と言ったら、『まだです! まだ生まれていません!』と言われちゃって(笑)。すごく大事なところを間違えちゃったんだけど(笑)」と明かし、岡田も「この作品の初日でしたね(笑)」と思い出しながら、「初日ですごい間違いを(笑)」と笑顔を見せていた。