俳優の高畑充希と岡田将生が28日、それぞれのインスタグラムのストーリーを更新し、第1子誕生を報告した。

  • (左から)高畑充希、岡田将生　撮影:宮田浩史

    (左から)高畑充希、岡田将生　撮影:宮田浩史

2人は連名で、「無事家族が増えました」と第1子の誕生を発表。「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います」と一文を添えつつ、「昨年は沢山のお心遣い、ありがとうございました!」と感謝のメッセージを投稿した。岡田と高畑は、W主演を務めたPrimeVideoのドラマ『1122 いいふうふ』(24)で夫婦役を演じ、初共演。同年11月に結婚を発表した。

岡田は昨年に出演したテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』のインタビュー内で、大泉洋とともに第1子について語り合う場面があった。大泉は、自身の妻が妊娠していた当時を、「彼と初めてドラマをやったときに、実は僕の妻のお腹の中に子どもがいたんです。共演者の人たちと仲良くなったので、それをドラマが終わってから発表になるのはさびしいから、『実は今、妻のお腹に子どもがいて、このドラマが終わるころに出産になるんだ』と告白したんです」と振り返り、「今度は立場が逆になって、今まさに彼がその状況なので、不思議な縁を感じました」と感慨深げ。

「(岡田くんに)久々に会ったときに、『出産おめでとう!』と言ったら、『まだです! まだ生まれていません!』と言われちゃって(笑)。すごく大事なところを間違えちゃったんだけど(笑)」と明かし、岡田も「この作品の初日でしたね(笑)」と思い出しながら、「初日ですごい間違いを(笑)」と笑顔を見せていた。

長谷川朋子のエンタメ処方箋 第7回 更年期で“怒り”のコントロールが困難に――感情と付き合い直すためのヒントをくれるNetflixドラマ
今冬ドラマ独走状態『リブート』脚本・黒岩勉、ターニングポイント『僕のヤバイ妻』からどのように才能を開花させたのか
新婚の妻がマッチングアプリやコンカフェで男漁り　衝撃的な過去に呆然　『ぜんぶ、あなたのためだから』第3話
人生に迷った50代がもう一度前を向く物語に――古沢良太氏『ラムネモンキー』の脚本に込めた“大人のスタンド・バイ・ミー”
リアル追求の中で描くメディアの内幕、フジ社内で議論も「光と影をきちんと出したい」『東京P.D.』プロデューサーの覚悟
ドラマあるある 第86回 【漫画】なぜ“張り込み飯”は「あんぱんと牛乳」が多い? 刑事ドラマの謎を“あるある”視点で分析
GLジャンルに新たな風を吹き込む中国ドラマ『秘密があるなら』FOD独占見放題配信
「信長よりも小栗旬としての気持ちが先に…」　小栗旬、大河『秀吉』以来30年ぶりの本格共演で感激した“俳優”とは
「今でも『篤姫』の話をすると涙が…」宮崎あおい、18年ぶり大河『豊臣兄弟！』が「絶対いいドラマになる」と確信した理由
「憧れの日曜劇場に…」　『リブート』“重要な役”に元宝塚トップ娘役を起用　プロデューサーがオファーの理由を明かす
武士として生きる決意をした小一郎(仲野太賀)に視聴者最注目 『豊臣兄弟！』第3話画面注視データを分析
キンプリ永瀬廉＆ミセス藤澤涼架、初共演で互いに安心感「和ませてくれる力がある」「廉くんって気安く…」
関連画像をもっと見る