「本当に俺はうれしくてさ」お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明が、2日深夜に放送されたTBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』(毎週木曜25:00～27:00)に、結婚と妊娠を発表した田中みな実を祝福した。

田中みな実

山里亮太への事前連絡には「すげえイラッとして」

田中は6月29日、歌手で俳優の亀梨和也との結婚、妊娠を発表。親交のある小木は、「ショックだった、田中みな実の結婚」と話し始め、「矢作(兼)と一緒にロケをしているときに、矢作がネットニュースを見て『田中みな実、結婚したよ』って。『相手は?』って言ったら、『亀梨くんだ』って」と、報道で知ったことを振り返った。

発表後に田中へ連絡したという小木は、「それはそれで良かったんですよ、俺の中では」としながらも、「山ちゃん(山里亮太)は事前に聞いていたというのを知ったときに、なんかすげえイラッとして」と本音を吐露。

さらに、ラジオの生放送直前まで田中とLINEでやり取りしていたことにも触れ、「ふざけんな。なんで俺に事前連絡しなかったんだ?」と送ったところ、自身が出演するラジオ『あったかタイム』の産休中の代役をお願いしたいという返事が届いたという。

これに対し、小木は「なんだよ、それ。俺にはお願いしてきてさ」としつつ、「でも本当に俺はうれしくてさ、連絡しちゃった。おめでたいよ」と本音をのぞかせた。「結婚って聞くと、すげえうれしくてさ、ついついめちゃくちゃLINEしちゃった。『良かった～』って本当に心底思えた」と祝福した。

さらにお相手の亀梨についても、「すごい良い男なの」と言い、「何回も仕事で一緒になったんだけど、本当に良い人なのよ。男気もあるし、ちゃんとフォローもしてくれるし、結構面白いのよ」と絶賛。「すごい良い相手を見つけたなっていうか、ちゃんと育んでたんだなと思うとうれしいなと思って」と2人の門出を喜んでいた。