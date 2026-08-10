「すごい不思議な感覚でしたね」お笑いコンビ・空気階段の水川かたまりが、3日に放送されたTBSラジオ『空気階段の踊り場』(毎週月曜24:00～25:00)で、第2子誕生を涙ながらに報告した。

水川かたまり

「ただの365分の1じゃない」第2子誕生を報告

番組冒頭、水川があいさつすると、相方の鈴木もぐらが「テンション高いね。やっぱ、2人目生まれると違うな」とコメント。これに水川は「なんでそんなことするのさ」と笑いながら、「なんでそんなさらっと、ヒゲの口から伝えなきゃいけないんだよ」と返した。

すでに相方や周囲のスタッフには伝え済みだったそうで、「7月22日、私の36歳の誕生日に、第2子が誕生しました!」とあらためてリスナーへ報告。「これが奇跡的にまったく同じ誕生日で」と、自身と同じ誕生日になったことも明かした。

すると鈴木が、「とんでもないオッズじゃない? 親父の誕生日一緒って(笑)」と驚くと、水川は「ただの365分の1じゃないです。どうなんだろう、子どもからしたら、親父と誕生日一緒でまとめられて……」と笑った。

さらに出産当時を振り返り、「7月22日の0時42分に、私の第2子、次女が誕生しました」と言い、「本当に小さい声で『おぎゃー』って聞こえて。『おめでとうございます』って皆さん言ってくれて。次の瞬間に『パパもおめでとうございます』って、僕も誕生日祝われるみたいなのがすごい不思議な感覚でしたね、分娩室で……」と回想。その言葉を口にするうちに感極まった様子を見せた。

そんな姿に鈴木が、「水川泣いちゃいました。なんで泣いてるんだよ。『お父さんも誕生日おめでとうございます』がうれしかったの?」とツッコむと、水川は、「誕生日うれしくてじゃない。娘が生まれてきたっていうことが、やっぱり……。思い出したらまだ10日しか経ってないので」と涙の理由を説明。

そして、「健康に生まれてきて。生まれた瞬間から同じ誕生日だし、運命めいたものというか。一人前に育てることが俺の人生の……」と語る途中で再び言葉を詰まらせながら、「豊かに育っていってほしいなとその瞬間に思いました」と述べ、父親としての決意をのぞかせていた。