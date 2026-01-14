モデルで俳優のトリンドル玲奈(33)が14日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。
トリンドルは、ふっくらしたお腹を抱えた写真などを添えて、「お腹に小さな命を授かりました」と報告。
「秋ごろからたくさんお散歩したり、まったり料理を作ったり…とにかくゆっくり過ごしていました」とつづり、「今は出産を目前に控え、ドキドキしていますが、あたたかく見守っていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛との結婚を発表していた。
