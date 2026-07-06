「『そんなに心を許してくれるんだ』って」お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、1日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 山里亮太の不毛な議論』(毎週水曜25:00～27:00)で、結婚と妊娠を発表した俳優の田中みな実から、事前に報告を受けていたことを明かした。

田中みな実

「動揺すんのもカッコ悪い」報告時の心境を回顧

田中は6月29日、歌手で俳優の亀梨和也との結婚、妊娠を発表。山里は、「これ信じてもらえるか分からないですけど、俺、事前に知ってたんですよ。ご結婚と命を授かっているということを」と切り出し、「なぜかって、ご本人から報告がありまして。シンプルに思った。『そんなに俺に心を許してくれてんの?』って」と振り返った。

2人はテレビ朝日系バラエティ番組『あざとくて何が悪いの?』で共演しており、山里によると、同番組で共演していた弘中綾香アナとともに報告を受けたという。その際について、「さらっと言ったのよ、さらっと。『えっ?』ってなって」と回想。そのうえで、「でも、動揺すんのもカッコ悪いじゃん。その瞬間はあごに手を当てながら、『おめでとう。いいじゃん、いいじゃん』って。もうバクバク、心臓」と振り返った。

さらに、田中から打ち明けられたのは「結構前だった」と言い、お相手が亀梨であることも「もちろん聞いてた」と説明。山里は、「今までにたぶん、そんなに大事なことを人に打ち明けてもらうってなかったのよ。『そんなに心を許してくれるんだ』って」とあらためて心境を語った。

一方で、「『こんな気持ちなんだ』っていうのが、無茶苦茶怖いのよ」と吐露。「なぜかというと超極秘じゃん。お相手もあることだし、みな実先生の体のこともあるし。発表のタイミングは、お二人や大人たちの(都合)があるだろうから、その前にすっぱ抜かれるってなると“容疑者”になるわけじゃない」と、情報が漏れることへのプレッシャーも打ち明けていた。