「なんか優しくなったかもしれない」5月1日に第1子出産を発表したモデルでタレントの藤田ニコルが、6月27日に放送されたTBSラジオ『藤田ニコルのニコニチ』(毎週土曜21:00～)で、仕事復帰を果たした。

藤田ニコル

「皆さんお久しぶりです」「イエーイ」藤田ニコルが仕事復帰

番組冒頭、「こんばんは、藤田ニコルです。ということで皆さんお久しぶりです。イエーイ」とあいさつ。「どのくらい空いちゃったかな? 2、3カ月くらいか」と振り返り、自身の不在中に代役として出演したゲストたちに感謝を伝えた。

さらにリスナーにも触れ、「いない間もちゃんと聴いててくれたみたいで。私もハッシュタグを確認して“いいね”押しにいったりとか、コミュニケーション取りながら、なんとかいけたんじゃないかなって思ってます」と話した。

そして、「今週から戻ってきましたので、楽しくおしゃべりしていこうかなと思います」と意気込む一方で、「オープニングトークをいっぱいためたんだろうなと思ってる方もいると思うんですけど、本当に記憶がありません」と笑った。その理由として、「育児しかしてないので、特に何かが起きたってわけじゃないんですけど、思い出しながらしゃべっていこうかなって思います」と続けた。

また、出産を経て自身に起きた変化にも言及。「なんか優しくなったかもしれない」と明かし、「優しくなったし、大きな心を持つようになったかな。チクチクしなくなった」との変化を語っていた。