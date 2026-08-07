俳優の山本舞香が7日、インスタグラムを通じ、第1子を出産したことを明かした。

山本舞香

「母子ともに健康」「家族で穏やかな毎日を過ごしています」

山本は、「この度、無事に出産いたしました」と伝え、「母子ともに健康です」と報告。「我が子の成長を感じながら、家族で穏やかな毎日を過ごしています」と幸せな日常に触れ、「これからの日々も大切に、楽しんでいきたいと思います」と心境をつづった。

これを受け、ファンをはじめ、筧美和子(「おめでとう」「ゆっくり休んでね」)や白濱亜嵐(「おめでとう!!」)など芸能界からも祝福や労いの声が寄せられている。山本は、白濱に「ありがと」と笑顔マーク付きで返しつつ、今年6月1日に第1子出産を公表していた筧には、赤ちゃんの絵文字を付けて「ありがとうございます」「同い年」とメッセージを送った。

2024年10月にMY FIRST STORYのボーカル・Hiroとの結婚、2026年5月に第1子妊娠を発表していた山本。2024年7月31日をもって、デビュー時から所属していたインセントを退所し、翌月1日からエイジアプロモーションに所属した。

そして今月1日、エイジアプロモーションを退所。インスタグラムで、「今後についてはまだ未定ですが、今のところ、他事務所への移籍は考えておりません。自分の進むべき道を改めて考えながら、新たな気持ちで頑張っていきたいと思います」「これからも、いただいたご縁と経験を大切にしながら、前に進んでいきたいと思います」と決意を新たにしていた。