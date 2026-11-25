年末の風物詩であり、日本で最も有名な音楽賞である『第68回 輝く!日本レコード大賞』(TBS系)の受賞者・受賞作品が発表された。

主要賞では、優秀作品賞に史上初の大賞4連覇を目指すMrs. GREEN APPLEのほか、M!LK、BE:FIRST、HANA、＝LOVE、新浜レオン、Ayumu Imazu、ILLIT、FRUITS ZIPPER、SHOW-WA ＆ MATSURIの10組。新人賞にSWEET STEADY、STARGLOW、モナキ、Lienelの4組。最優秀歌唱賞にアイナ・ジ・エンドが名を連ねた。

受賞者の発表後に賛否の声があがるのは恒例だが、近年は不満よりも諦観のような声が目立っている。その背景にはどんなことがあるのか。

昨年スタートしたばかりの『MUSIC AWARDS JAPAN』との違いや、今週末の『ベストアーティスト』(日本テレビ系)からはじまる音楽特番ラッシュなどを交えて、同賞の期待と課題をテレビ解説者の木村隆志があげていく。

昨年の日本レコード大賞を受賞したMrs. GREEN APPLE

推し活ナンバーワン決定戦の様相

まず現在の『日本レコード大賞』で期待できることと言えば、その一年で多くのファンを動かした推し活のトップアーティストをほぼ網羅できることだろう。

優秀作品賞のMrs. GREEN APPLE、M!LK、BE:FIRST、HANA、＝LOVE、ILLIT、FRUITS ZIPPERは、まさに日本国内における推し活の最高峰。さらに新人賞のモナキ、特別賞のEBiDAN、＆TEAM、特別国際音楽賞のCUTIE STREET、Number_i、企画賞の櫻坂46まで、STARTO ENTERTAINMENTなどが不在ではあるものの、アイドルやアイドル的な人気を持つアーティストが集結する。

ただ、米津玄師、藤井風、King Gnu、サカナクション、back number、YOASOBI、Vaundy、Ado、ちゃんみならアーティスト色の強い顔ぶれは不在。つまり「出てくれる人の中から受賞者を選んでいく」ことになり、「年に一度の音楽賞に国内のトップアーティストが集まる」という形にはなっていない。“推し活ナンバーワン決定戦”というニュアンスの現状がうかがえる。

一方、音楽主要5団体による新たなアワードの『MUSIC AWARDS JAPAN』はこれらのアーティスト色の強い顔ぶれをほぼ網羅。アメリカのグラミー賞やイギリスのブリットアワードを目指し、「透明性と公平性を守る」という方針を掲げて1年の一番を決めるというコンセプトが徹底されている。

『日本レコード大賞』は選考基準だけでなく、審査員の多くを担う新聞社とTBS系列局の影響が大きいことが疑問視されてひさしい。今回も「なぜSHOW-WA & MATSURIが大賞候補なの?」「2024年デビューのSWEET STEADYも新人賞の資格があるのか?」「なぜ“ハロー!プロジェクト”が特別賞?『盛れ!ミ・アモーレ』のJuice=Juiceじゃないのか」などの声があがっている。

毎年これらの声があがっていたがそれに答えることなく開催を続けていることが、不満ではなく諦観に変わった最大の理由ではないか。

ただ、『MUSIC AWARDS JAPAN』も投票数が5000超と多いことから「受賞者を見るとけっきょく人気投票のようになっている」「けっきょく選ばれた理由がよくわからない」という指摘もあるなど、まだまだ発展途上の段階に過ぎない。