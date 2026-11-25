「いや待てよ、ドラマの撮影となると大変じゃないか……?」――櫻井翔が主演する日本テレビ系新春2時間スペシャルドラマのタイトルが『白銀山荘占拠』(2027年1月10日22:00～)であることが25日、明らかになった。『大病院占拠』『新空港占拠』『放送局占拠』に続くシリーズ第4弾の舞台は、深雪に閉ざされた雪山の山荘。櫻井演じる刑事・武蔵三郎が、新たな武装集団に立ち向かう。

今度の占拠場所は“雪の山荘”

今回の舞台は、深雪に閉ざされた雪山の山荘「白銀山荘」。これまで「XXXX」と伏せられていた占拠場所が、ついに明らかになった。

公式Xでは、占拠場所を当てるキャンペーンが展開され、武蔵の休暇先などのヒントをもとに、「スキー場」「温泉旅館」「ゲレンデ」といった予想が寄せられていたが、その中に「白銀山荘」を当てるものもあった。

新たな舞台を知った櫻井は「プライベートで雪山や山荘に行くときはバケーションとしてワクワクする場所なので、最初は“楽しみだな!”と思ったんですが、でも、すぐに“いや待てよ、ドラマの撮影となると大変じゃないか……?”と思い直しまして(笑)」とコメント。

続けて、「一体どんな現場になっていくのか。まさに新しいチャレンジだなと思っています!」と、雪山を舞台とする撮影への期待と覚悟を語った。

今度の武装集団はどんな面をかぶる?

『大病院占拠』では鬼、『新空港占拠』では干支の動物、『放送局占拠』では妖怪の面をかぶった武装集団が登場したが、今回の武装集団の姿はまだ明かされていない。どのような面で顔を隠し、どんな目的で山荘を占拠するのか。新たな謎となっている。

シリーズを通じて、武装集団から次々と突きつけられる要求、迫りくるタイムリミット、事件の裏に隠された真実、そして連続するどんでん返しが描かれてきた。

今作でも、正義感が強く、時には上司の命令を無視してでも事件解決に突き進む武蔵が、仲間たちとともに武装集団に立ち向かう。2時間スペシャルならではのスピード感で展開する、完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。

また、シリーズ第1弾『大病院占拠』の完全ノベライズ版が、12月28日に発売されることも決定。500ページを超える本格サスペンス小説として、最新作の放送前にシリーズの原点を振り返ることができる。