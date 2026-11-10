8日夜の『VIVANT』（TBS系）最終回放送直後からエンタメ業界は映画化の話題で持ちきりと言っていいのではないか。

映画『VIVANT』の公開日は12月4日。この「25」という数字はシーズン2の最後が第24話だったことから事実上の第25話ということだろう。わずか1か月弱の期間のみで続編を映画公開することにさまざまな声があがっている。

ドラマの映画化と言えば、同じ8日に『劇場版「虎に翼」』(2027年1月15日公開)の完成披露舞台あいさつが行われた。主演の伊藤沙莉が登壇したこともあってこちらにも反響の声があがっている。

この2年間で公開された主なドラマの映画版をあげていこう。

『劇場版ドクターX FINAL』(24年12月6日公開)



『グランメゾン・パリ』(24年12月30日公開)



『劇映画 孤独のグルメ』(25年1月10日公開)



『劇場版 トリリオンゲーム』(25年2月14日公開)



『パリピ孔明 THE MOVIE』(25年4月25日公開)



『映画おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』(25年7月4日公開)



『映画ラストマン FIRST LOVE』(25年12月24日公開)



『教場 Requiem』(26年2月20日公開)



『映画 正直不動産』(26年5月15日公開)



『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』(26年9月18日公開)

これら映画版の公開が発表されるたびに賛否の声があがっていたが、歓迎と拒絶を分けるポイントはどこなのか。業界唯一のドラマ解説者の木村隆志が掘り下げていく。

映画化にふさわしいスケールなのか

当然のことだが、これまでドラマを無料で見てきただけに「映画がお金を払うに値する作品なのか」が制作サイドにとって最初のハードルとなる。

その点、『VIVANT』は複数の主演級を含む国内外の俳優をそろえ、世界をまたにかけた壮大なスケールの物語を2シーズンにわたって見せてきた。他作以上に制作費と時間をかけてスタッフとキャストが情熱を注いだことが視聴者にしっかり伝わった感がある。実際、ネット上には「これだけのものを見せてくれるならお金を払ってでも映画を観に行く」「映画化くらいしなければ制作費を回収できないのではないか」というニュアンスのコメントが見られた。

また、砂漠をラクダに乗って歩くシーンやカーアクションなどの「映画の大画面で見たい」と思わせるシーンが多いことも、映画化を好意的に受け入れる声の多さにつながっている。

基本的にドラマを映画化する際はキャストや物語のスケールアップが求められるが、『踊る大捜査線』(フジテレビ系)、『海猿』(同)、『TOKYO MER～走る緊急救命室～』(TBS系)あたりを見ればそれがわかるのではないか。その点、『VIVANT』は連ドラ第1シリーズの段階から映画にふさわしいスケールを見せていた。この点が他作の映画化とはまったく異なるため、不満の声が少ないと言っていいだろう。

ドラマとアニメの違いはあるが、『鬼滅の刃』は似たニュアンスが感じられる。同作は無料のテレビ放送とネット配信に、有料の映画版を織り交ぜる形でシリーズを重ねているが、アニメーションのクオリティや声優の熱演などもあって不満の声は聞こえてこない。むしろ「ずっと無料ではこのクオリティを保てない」「収益をアニメーターに還元してほしい」という事情を汲むような擁護の声も見られた。

それどころか「大きなスクリーンで見たかった」「大勢で感動を共有できる映画館で見られてよかった」など歓迎の声すらあるだけに、『VIVANT』もこれに近いムードにしたいところだろう。

一方でドラマのジャンル、キャラクター、舞台の設定によっては、映画仕様のスケールアップがしづらいものが少なくない。ファンの多い作品でも一定の収益化が見込める反面、「映画化するほどでもない」「ドラマで終えておいたほうがよかった」とみなされるリスクを感じさせられる。