Mrs. GREEN APPLEの4年連続大賞受賞なるか――TBS系で12月30日(17:30～22:00)に生放送される『第68回 輝く!日本レコード大賞』の各賞受賞者・作品が21日、発表された。優秀作品賞にはM!LK、HANA、FRUITS ZIPPER、BE:FIRSTらの楽曲も選出。最優秀新人賞候補となる新人賞4組も明らかになった。

昨年大賞を受賞したMrs. GREEN APPLE

ミセスは「特別アルバム賞」、大森元貴はポップス部門「作曲賞」も

大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、ILLITの「It's Me」、M!LKの「好きすぎて滅!」、HANAの「NON STOP」、FRUITS ZIPPERの「ぱわーオブらぶ」、Mrs. GREEN APPLEの「Brand New」、BE:FIRSTの「Missing」など10曲。

Mrs. GREEN APPLEは、2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」、2025年に「ダーリン」で大賞を受賞しており、4年連続の大賞受賞なるか注目される。

また、Mrs. GREEN APPLEはアルバム『POPS』で「特別アルバム賞」を受賞。大森元貴は「lulu.」でポップス部門の「作曲賞」に選ばれた。

「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、SWEET STEADY、STARGLOW、モナキ、Lienelの4組が選出された。

「最優秀歌唱賞」はアイナ・ジ・エンドが受賞。「特別賞」にはEBiDAN、＆TEAM、スピッツ、ハロー!プロジェクト、「特別国際音楽賞」にはCUTIE STREET、CORTIS、Number_iが選ばれた。

『第68回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者・作品

【優秀作品賞】※曲名50音順

「愛のFIRE」新浜レオン

「It's Me」ILLIT

「恋、はじめました。」＝LOVE

「ジューンブライド」SHOW-WA ＆ MATSURI

「好きすぎて滅!」M!LK

「NON STOP」HANA

「ぱわーオブらぶ」FRUITS ZIPPER

「Brand New」Mrs. GREEN APPLE

「Missing」BE:FIRST

「結び」Ayumu Imazu

【新人賞】※50音順

SWEET STEADY

STARGLOW

モナキ

Lienel

【最優秀歌唱賞】

アイナ・ジ・エンド

【特別賞】※50音順

EBiDAN

＆TEAM

スピッツ

ハロー!プロジェクト

【特別アルバム賞】

『POPS』Mrs. GREEN APPLE

【特別国際音楽賞】

CUTIE STREET

CORTIS

Number_i

【作曲賞・作詩賞・編曲賞】

作曲賞(演歌・歌謡曲部門)：水森英夫(「旅路」天童よしみ)

作曲賞(ポップス部門)：大森元貴(「lulu.」Mrs. GREEN APPLE)

作詩賞(演歌・歌謡曲部門)：秋元康(「おんじい」西山琳久)

作詩賞(ポップス部門)：はっとり(「運命さがし」マカロニえんぴつ)

編曲賞(演歌・歌謡曲部門)：村松崇継(「この世は祭り」山内惠介)

編曲賞(ポップス部門)：APAZZI(「愛くださいませ」≠ME)

【企画賞】※作品名50音順

『国士無双LOVE』岡田紗佳

『30th Anniversary』PUFFY

『The growing up train』櫻坂46

『八代亜紀 メモリアルBOX』八代亜紀

【日本作曲家協会選奨】

三山ひろし

【日本作曲家協会名曲顕彰】

「高校三年生」

歌手：舟木一夫

作曲：遠藤実

作詩：丘灯至夫

【功労賞】※50音順

棚橋牧人

豊田勝敏



【特別功労賞】※50音順

太田裕美

影山時則

久米宏

菅原洋一

鶴岡雅義

橋本淳

松原のぶえ

三原綱木

美輪明宏

村沢良介

悠木圭子