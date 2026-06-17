「諦めずに、これからも……」シンガーソングライター・藤井 風(Fujii Kaze)が13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で最優秀アルバム賞を受賞。今後の意気込みを語った。

藤井 風

藤井 風、『Prema』で「MAJ 2026」最優秀アルバム賞受賞「神様に感謝」

アルバム『Prema』で同賞を受賞した藤井は、「このアルバムに関わってくれたすべてのみなさまの中にいる神様に感謝。そして、このアルバムを愛してくださったみんなの中にいる神様に感謝します」とあいさつ。

続けて、「このアルバムはそういうアルバムです。自分の中にいる究極の愛“Prema”、つまり僕はそれを神様と言ってもいいと思うんですけど、それを探しに行く、探さなくても本当は自分の中にある、ということに気づくために自分が必要としていたようなアルバムです」とアルバムに込めた思いを明かしつつ、「諦めずに、これからもみなさんと一緒に探し続けていけたらなって思っています」と意気込みを語った。

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。アーティストをはじめとする音楽関係者で構成された5,000名以上の投票メンバーの投票で、主要6部門など各部門の最優秀作品・アーティストが決定する。