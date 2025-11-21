12月30日にTBSで生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(17:30～22:00)の各賞受賞者＆曲が21日、発表された。

大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、ILLITの「Almond Chocolate」、M!LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、新浜レオンの「Fun! Fun! Fun!」、純烈の「二人だけの秘密」、BE:FIRSTの夢中「夢中」の10曲。

Mrs. GREEN APPLEは、2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」で大賞を受賞しており、3連覇がかかっている。

「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、CUTIE STREET、SHOW-WA ＆ MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組が決定した。

また、「特別アルバム賞」に藤井風の「Prema」、「特別国際音楽賞」にAdo、＆TEAMが決定。「特別賞」には、映画『国宝』、細川たかし、松田聖子、矢沢永吉が選出された。

『第67回輝く! 日本レコード大賞』各賞受賞者＆曲

【優秀作品賞】

「Almond Chocolate」ILLIT

「イイじゃん」M!LK

「かがみ」FRUITS ZIPPER

「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド

「恋風」幾田りら

「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE

「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE

「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン

「二人だけの秘密」純烈

「夢中」BE:FIRST

【新人賞】

CUTIE STREET

SHOW-WA ＆ MATSURI

HANA

BOYNEXTDOOR

【特別アルバム賞】

「Prema」藤井風

【特別国際音楽賞】

Ado

＆TEAM

【特別賞】

映画『国宝』

細川たかし

松田聖子

矢沢永吉

【最優秀歌唱賞】

山内惠介

【作曲賞・作詩賞・編曲賞】

作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）

作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）

編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）

【企画賞】

作品：「Oh my pumpkin!」 アーティスト：AKB48

作品：「THE SHOW MAN」 アーティスト：Rockon Social Club

作品：「Same numbers」 アーティスト：乃木坂46

作品：「SONGS」＆「HEARTS」 アーティスト：歌心りえ

作品：「TUBE×」 アーティスト：TUBE

作品：「三木たかし ソングブック」 アーティスト：三木たかし

【日本作曲家協会選奨】

天童よしみ

【日本作曲家協会名曲顕彰】

「舟唄」

歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠

【特別功労賞】

アイ・ジョージ

いしだあゆみ

上條恒彦

川村栄二

草野浩二

西尾芳彦

橋幸夫

三浦洸一