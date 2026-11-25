桑田佳祐が、フジテレビ系音楽特番『2026FNS歌謡祭』の第1夜(12月2日18:30～23:18)に出演することが25日、発表された。桑田が同番組に出演するのは、2021年以来5年ぶりとなる。

桑田佳祐

7月から全13カ所29公演を巡るソロアリーナツアーを開催

相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める『2026FNS歌謡祭』は、12月2日と9日の2週連続で放送。2夜合計約8時間30分の生放送で、すでに約70組の出演アーティストが発表されている。

今回、第6弾出演アーティストとして、桑田の出演が決定。1978年にサザンオールスターズのボーカルとしてメジャーデビューし、今年2月に古希(70歳)を迎えた桑田が、5年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージに立つ。

桑田は今年7月から、追加公演を含め全13カ所29公演を巡るソロアリーナツアーを開催。12月16日には、サザンオールスターズの楽曲やソロ作品、他アーティストへの提供曲まで、400曲を超える楽曲の歌詞を収録した『桑田佳祐歌詞集』の発売も控えている。

桑田とフジテレビといえば、2000年と2009年に放送された音楽バラエティ番組『桑田佳祐の音楽寅さん ～MUSIC TIGER～』でもおなじみ。ライブ演奏だけでなく、コントやロケなどを通じて多彩な一面を披露してきた。

また、2007年放送の月9ドラマ『プロポーズ大作戦』では、桑田の「明日晴れるかな」が主題歌に起用。サザンオールスターズとしても、2024年放送のドラマ『新宿野戦病院』に主題歌「恋のブギウギナイト」を提供している。

前回は「SMILE」など2曲を披露

桑田が前回『FNS歌謡祭』に出演したのは、2021年12月8日放送の第2夜。この時は、民放共同応援ソング「SMILE～晴れ渡る空のように～」と「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」の2曲を披露した。

5年ぶりの出演となる今回は、どのようなパフォーマンスを見せるのか。披露楽曲は後日発表される。

なお、11月28日(14:30～15:00)には、フジテレビほかで『2026FNS歌謡祭 見どころ徹底解説SP』を放送。『FNS歌謡祭』ならではの新たなコラボレーション企画も発表される予定だ。