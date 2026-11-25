TVerは、番組の見どころや盛り上がった瞬間をショート動画形式で楽しめる新機能「シーン」の提供を、スマートフォンアプリで25日から順次開始する。

縦スワイプで名場面を探し、気になった瞬間から本編へ

「シーン」は、バラエティ番組やドキュメンタリー、ニュースなどの見どころを短い動画で次々と閲覧し、気になった場面からそのまま番組本編を視聴できる機能。縦スワイプでシーンを切り替えながら、これまで知らなかった番組と出会える仕組みだ。

気になるシーンを見つけたら、その場面から番組の再生を開始でき、別のサービスに移動することなく全編視聴へとつなげられる。民放各局が制作したコンテンツを、高画質かつ無料で楽しめる。

また、「シーン」タブでは、ユーザーの視聴履歴や傾向を参考に、おすすめの番組をフィードに表示。普段は視聴しないジャンルや番組との新たな出会いも促していく。

ユーザーテストで高評価

開発の背景にあるのは、ショート動画やSNSを通じてテレビ番組を知る視聴スタイルの広がりだ。

TVerによると、短い動画をきっかけに番組と出会う機会が増える一方、その多くは公式プラットフォームの外で発生しており、番組本編へスムーズに移動しづらいことや、非公式な切り抜き動画の氾濫が課題となっていた。

そこで、短い動画から番組を発見する体験をTVer内で完結させるため、「シーン」を開発。公式配信で視聴してもらうことで、コンテンツが生み出す価値を制作者に還元し、持続的な番組制作につなげる狙いもある。

事前に実施した20～34歳を対象とするユーザーテストでは、「動画プラットフォームやショート動画共有サービスで一部を見てからTVerに来ていたが、これがあればTVerだけで完結できる」「シーンは、気分で探すときすごく役立つ!」といった声が寄せられたという。

「次の面白い番組をつくる制作現場への支援に」

TVerサービスプロダクト本部プロダクト推進部の松岡綾乃部長は「動画共有サービスやSNS等で切り抜き動画や短いハイライトからコンテンツに出会うスタイルは、若い世代を中心にいまや日常のものとなっています」と指摘。

その上で、「私たちはそうした視聴習慣を否定するのではなく、ユーザーの皆さまが求める視聴体験として真摯に向き合いたいと考えました」と開発の意図を説明する。

さらに、「TVerの中で『番組の中でも特に面白い・盛り上がっているシーンに出会い、そのまま公式の本編を楽しめる』入口を用意することで、探す手間なく新しい番組に出会える体験を提供します」とコメント。

「そして何より、公式の場で見ていただくことが、次の面白い番組をつくる制作現場への支援に繋がっていきます。ぜひ新しい番組との出会いをお楽しみください」と呼びかけている。