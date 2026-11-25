乃木坂46の川崎桜(※崎は「立つ崎」)が、フジテレビの4夜連続ドラマ『フレンチ オン アイス～聖夜のLevel4～』(12月21日～24日24:15～24:25 ※関東地区ほか)で主演を務めることが25日、発表された。川崎にとって、地上波ドラマ初出演にして主演となる。

乃木坂46・川崎桜、地上波ドラマ初主演で若手シェフ役

12月25日から大阪で開催される『全日本フィギュアスケート選手権』。フジテレビでは大会中継に先駆け、フィギュアスケートをテーマにしたドラマを4夜連続で放送する。

主演を務める川崎は、フィギュアスケートの競技経験を持ち、2023年の『世界フィギュアスケート選手権』でスペシャルサポーターに就任して以来、フジテレビのフィギュアスケート中継に携わってきた。

今回演じるのは、フィギュアスケート観戦が趣味で、フレンチレストランで働く若手シェフ・サクラ。日常のさまざまな出来事をスケートに結び付けてしまうほどのスケート好きで、全日本フィギュア開幕前日のクリスマスイブ、彼女にあるサプライズが起こる。

川崎は「『全日本フィギュアスケート選手権』のスペシャルサポーターとして毎年携わらせていただいてきましたが、今回のようなドラマの形で携わるのは初めてだったので、話を聞いた時は驚きました!」とコメント。

「台本にスケート用語がたくさんちりばめられていて、スケートが好きな方にはあるあるなエピソードやコアなワードも出てきており、見応えのあるドラマだなと思いました! 本当に撮影が楽しかったので、皆様にぜひ、見ていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

村上佳菜子、無良崇人、樋口新葉らが集結

共演者には、村上佳菜子、無良崇人、三原舞依、中野友加里、樋口新葉らフィギュアスケーターが集結。本人役やスケーター役ではなく、それぞれがドラマの登場人物として演技に挑戦する。

村上は料理人役、無良は料理長役、三原と樋口はウエーター役、中野は常連客役で出演。さらに、フジテレビ系フィギュアスケート中継のテーマ曲「ボレロ」の歌唱を長年担当してきたソプラニスタ・岡本知高も、常連客役で特別出演する。

村上は「共演メンバーがみんなスケーターたちなので、すごい楽しかったです(笑)」と撮影を振り返り、「スケートの面白い部分だったりとか、スケートの気になる部分がところどころにいっぱい隠れているので、皆さんで探してもらいながら」楽しんでほしいと語る。

ドラマ初出演となる無良は「こういう撮影は初めての経験だったので、セリフを覚えるとか、その動きをするとか、本当に難しいなって、やっぱり俳優さんたちすごいなって改めて感じました」と、慣れない演技への苦労を告白。

樋口も「セリフを覚えるのが大変だったんですけど、いっぱい練習とか手伝ってもらったりしてできました」と明かし、村上から「文字見ている感じで覚えるんじゃなくて、想像して覚えた方が覚えやすいかも」とアドバイスをもらったエピソードを披露した。

プロデュース・演出を担当するフジテレビスポーツ局の石井祐介氏は「川崎桜さんと、輝かしい成績を残されてきたフィギュアスケーターの皆さんが、それぞれにちなんだキャラクターを演じています。フィギュアにまつわるセリフやポーズなど思わず笑ってしまう要素もたくさんありますので、岡本知高さんの美しい歌声とともに、ぜひお楽しみください」とコメントしている。

【編集部MEMO】

川崎桜

乃木坂46のメンバー。フィギュアスケートの競技経験を持ち、2023年に『世界フィギュアスケート選手権』のスペシャルサポーターに就任。以降、フジテレビ系のフィギュアスケート中継に携わる。2026年12月放送の『フレンチ オン アイス～聖夜のLevel4～』で地上波ドラマ初出演・初主演を務める。

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