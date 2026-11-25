フジテレビでは、11月30日から12月13日までの2週間にわたり、大型特番10番組を展開する合同企画『フジテレビ ’26冬 特番10レンチャン』を実施する。『2026FNS歌謡祭』『めちゃ×2メチャってるッ!』『THE MANZAI 2026』などの放送に合わせ、総額100万円分のQUOカードPayが当たるプレゼントキャンペーンも開催する。

『フジテレビ ’26冬 特番10レンチャン』は、音楽、お笑い、バラエティ、スポーツなど、さまざまなジャンルの大型特番を集めた合同企画。

12月2日・9日の2夜にわたって放送する『2026FNS歌謡祭』や、ナインティナイン・岡村隆史の名物「オファーシリーズ」最新作『めちゃ×2メチャってるッ!』、漫才師たちが集結する『アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2026 マスターズ』といった年末ならではの特番がラインナップされる。

さらに、『千鳥の鬼レンチャン』『新しいカギ』『タイムレスマン』などの人気レギュラー番組もスペシャル版を放送。『ぽかぽか』の放送1000回記念特番や、『プロ野球珍プレー好プレー大賞 2026』なども登場する。

対象となる放送枠は以下の通り。

・11月30日(月)11:47～13:50

『ぽかぽか 1000回SP』

・12月2日(水)18:30～23:18

『2026FNS歌謡祭 第1夜』

・12月4日(金)21:00～22:52

『タイムレスマン2時間SP』

・12月5日(土)18:30～23:10

『めちゃ×2メチャってるッ!』

・12月6日(日)19:00～22:00

『アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2026 マスターズ』

・12月9日(水)18:30～21:54

『2026FNS歌謡祭 第2夜』

・12月10日(木)19:00～21:54

『プロ野球珍プレー好プレー大賞 2026』

・12月12日(土)18:30～21:00

『新しいカギ』(※地域により放送時間が異なる場合あり)

・12月12日(土)21:00～23:10

土曜プレミアム『有吉弘行のスキマ芸能ニュースアワード!』

・12月13日(日)19:00～22:00

『千鳥の鬼レンチャン3時間SP』

QUOカードPay1万円分を100人にプレゼント

今回は、「フジテレビからのちょっぴり早いクリスマスプレゼント」と題したプレゼントキャンペーンも実施。賞品はQUOカードPay1万円分で、抽選で100人に当たる。総額は100万円となる。