ここ数年、怪談や奇談が再び注目を集めています。怪談イベントが各地で行われ、8月8日に公開されたホラー映画『近畿地方のある場所について』は、興行収入15億円を突破するヒット。さらに、YouTubeやポッドキャストでの怪談チャンネルも人気を集めるなど、幅広い世代で盛り上がりを見せています。

そんなブームの中、連載『本当にあった…読者の実話怪談・奇談』は、マイナビニュース会員や読者から寄せられた「実際に体験した怪談・奇談」をもとに4コマ漫画化。日常の中にふと紛れ込む背筋が寒くなる瞬間、誰にも信じてもらえないような不思議な出来事を“物語”として再現します(一部変更の可能性あり)。

イラストを描いてくれるのは「ドラマあるある」、「推し活あるある」を執筆する漫画家兼イラストレーターの菅原県さんです。

「本当にあった…読者の実話怪談・奇談」を1話から無料でイッキ読み!

バンパーの内側にあったものとは…

オークションで中古車を購入した男性。外装を自分好みに変えようとフロントバンパーを外した瞬間、目に飛び込んできたのは、赤黒く染みたお札と、貼り付いた髪の毛のようなものだった。

背筋に冷たいものが走り、慌てて売主に連絡を試みるも、「現在この電話番号は使われておりません」の機械音。ただの中古車だったはずが、“誰かの記憶”を乗せた不気味な車に感じてしまう出来事だった。

私たちは知らぬ間に“他人の痕跡”と共に生きている。それは現代社会の自然な風景のひとつだが、ふとした瞬間にその痕跡が生々しく立ち上がることがある。果たして“残された気配”は、ただの偶然なのかそれとも……。

調査時期: 2025年7月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート