ドラマと言えば、テレビの代表的コンテンツの一つです。そのジャンルも恋愛や医療、コメディと多岐にわたり、古今東西の多数の名作ドラマが視聴者をとりこにしてきました。

本連載では、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに「ドラマ」をテーマとした「あるあるマンガ」を紹介していきます。イラストを描いてくれるのは「推し活あるある」を執筆する漫画家兼イラストレーターの菅原県さんです。

ドラマ好きな人ならば、思わず「わかる!!」と共感してしまうネタに巡り合えるかも!?

まさにそれは“一瞬の出来事”

背後から忍び寄る不穏な影……。次の瞬間、首筋に手が触れたかと思えば、主人公はその場で崩れ落ちる。

ドラマや映画で頻繁に登場する、この“ワンタッチ昏倒”シーン。たった一撃で気を失うという都合の良さは、現実にはまず不可能と分かっていても、なぜかすんなり受け入れてしまう不思議。

時代劇、アクション……サスペンス以外でもジャンルを問わず多用されるお約束の演出であり、「あ、やられたな」と分かった瞬間、視聴者も物語の次の展開に備える合図のような存在です。

調査時期: 2025年1月21日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート