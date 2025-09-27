ここ数年、怪談や奇談が再び注目を集めています。怪談イベントが各地で行われ、8月8日に公開されたホラー映画『近畿地方のある場所について』は、興行収入15億円を突破するヒット。さらに、YouTubeやポッドキャストでの怪談チャンネルも人気を集めるなど、幅広い世代で盛り上がりを見せています。

そんなブームの中、連載『本当にあった…読者の実話怪談・奇談』は、マイナビニュース会員や読者から寄せられた「実際に体験した怪談・奇談」をもとに4コマ漫画化。日常の中にふと紛れ込む背筋が寒くなる瞬間、誰にも信じてもらえないような不思議な出来事を“物語”として再現します(一部変更の可能性あり)。

イラストを描いてくれるのは「ドラマあるある」、「推し活あるある」を執筆する漫画家兼イラストレーターの菅原県さんです。

天井が突き抜けるような大きな物音

自宅で眠っていたある夜、突然「ドン!」と天井が抜けるような音が響く。驚いて家の中を調べたが異常は見つからず、そのまま眠りにつく。

しかし翌朝、母から「山形の叔父さんが昨晩心臓発作で入院した」と告げられる。大きな音がした時刻と、親戚が倒れた時刻は奇妙に重なっていた……。

何か悪いことが起こりそうなときに感じる「虫の知らせ」。今回寄せられたエピソードは、単なる偶然だったのか、それとも遠く離れた地から届いた“知らせ”だったのか――。

調査時期: 2025年7月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート