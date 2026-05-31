青汁は「苦い」から「美味しい」へ 97.7%が認めた、飲みやすさに驚く健康素材のブレンド

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「アフタヌーンパラダイス」。午後のひとときを彩る心地よい音楽を紹介しながら、様々な話題について三軒茶屋キャロットタワー26階「スタジオキャロット」からの公開生放送でお送りしています。月曜日のパーソナリティは、川久保秀一と真木ひろかが務めます。

5月25日（月）の放送では、熊本の健康食品会社「株式会社えがお」マーケティング部の馬場さんをゲストに迎え、こだわりの独自開発で注目を集めている「青汁」の魅力について伺いました。

◆「1日あと人参1本分」の野菜、足りていますか？

「最近、野菜を食べていないな」……そんな実感を抱えながら、忙しい日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか。健康のために野菜が必要だと分かっていても、いざ実践しようとすると、物価の高騰や調理の手間が壁となり、理想の食生活からは遠ざかってしまいがちです。

厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取目標量は350g以上。しかし、実際の平均摂取量は約256gにとどまっているといいます。馬場さんは「1日94gも野菜が不足しています。その量は、なんと人参およそ1本分相当になります」と、具体的な数字を挙げて説明します。毎日、人参1本分を今の食事にプラスし続けるのは、なかなかハードルが高いものです。

そんな野菜不足解消のサポートとしておすすめなのが、「えがおの青汁満菜」です。馬場さんの「コップ1杯で、1日に必要な野菜350g以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミンB6と葉酸を補えます」という言葉の通り、手軽さが最大の魅力です。

コップ1杯の青汁に「ビタミンB6がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれている」とのこと。これだけの量を実際に食べるのは物理的にも困難ですが、青汁という形であれば、簡単に取り入れることができます。パーソナリティの川久保も「この量は野菜ではまず食べられないですよ」と、その凝縮されたパワーに感嘆の声を漏らしました。

◆97.7%の人が「飲んでみて美味しい」と回答

しかし、青汁と聞くとどうしても「苦い」「飲みにくい」というイメージが先行します。毎日続けるものなら「美味しさ」は譲れないポイントです。馬場さんは「そうした青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが、この青汁なんです」と自信をのぞかせます。えがおの調査では、なんと97.7%の人が「飲んでみて美味しい」と回答。

その秘密は、厳選された素材とこだわりの製法にありました。メイン素材は九州産の大麦若葉。「この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので、自然な甘みがあるんです」と馬場さん。さらにケールやほうれん草、長命草など18種類もの健康グリーン素材に、抹茶と緑茶をブレンド。「これによって青汁特有の青臭さが減って、抹茶風味でゴクゴク飲める味わいに仕上がっているんです」という言葉通り、飲みやすさが徹底追求されています。

その品質と味は、食の専門家が審査する「ジャパン・フード・セレクション」でも高く評価され、今年の2月にグランプリを受賞。馬場さんも「審査員からもその味が絶賛されました」と、その美味しさが公的に認められたことにも言及しました。馬場さんは最後に、「青汁の美味しさは気になるけど『本当に美味しいの？』と思っている方もいると思いますが、この機会にぜひお試しください」と締めくくりました。

「野菜不足が気になるけれど、何をすればいいか分からない」「以前、青汁を飲んだけど続かなかった」。そんな方にこそ、今回の新しい「青汁」の魅力に触れてほしいと思います。コップ一杯の濃い緑が、あなたの毎日をより鮮やかに、そして健やかに変えてくれることでしょう。

＜番組概要＞

番組名：アフタヌーンパラダイス

放送日時：毎週月曜～木曜日 15:00～16:55 （生放送）

パーソナリティ（月曜）：川久保秀一、真木ひろか（アシスタント）

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/afpara/