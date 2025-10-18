ここ数年、怪談や奇談が再び注目を集めています。怪談イベントが各地で行われ、8月8日に公開されたホラー映画『近畿地方のある場所について』は、興行収入15億円を突破するヒット。さらに、YouTubeやポッドキャストでの怪談チャンネルも人気を集めるなど、幅広い世代で盛り上がりを見せています。

そんなブームの中、連載『本当にあった…読者の実話怪談・奇談』は、マイナビニュース会員や読者から寄せられた「実際に体験した怪談・奇談」をもとに4コマ漫画化。日常の中にふと紛れ込む背筋が寒くなる瞬間、誰にも信じてもらえないような不思議な出来事を“物語”として再現します(一部変更の可能性あり)。

イラストを描いてくれるのは「ドラマあるある」、「推し活あるある」を執筆する漫画家兼イラストレーターの菅原県さんです。

「本当にあった…読者の実話怪談・奇談」を1話から無料でイッキ読み!

記念写真の“ゆがみ”の正体とは

友人4人で出かけた楽しい旅行。記念に撮った一枚の写真を見返すと、サキを除く全員の顔が不自然にゆがんでいた。「気持ち悪いから消して」と言いながら、不安そうに画面をのぞき込む友人たち。だがその数日後、サキが交通事故で病院に運ばれたという知らせが届く。顔がゆがまなかったのはサキだけ――偶然か、それとも写真が“何か”を伝えようとしていたのか。

デジタルカメラやスマートフォンの性能が上がり、誰もが簡単に画像を加工できる時代。それでも、説明のつかない“写ってはいけないもの”に人はなぜか惹かれる。AIが生成したフェイク画像と、偶然が生んだ心霊写真。その境界があいまいになりつつある今、恐怖はもはや映り込む“何か”ではなく、私たちの想像の中に潜んでいるのかもしれない。

