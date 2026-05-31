一時“80kg”まで減量に成功…松村邦洋の現在の体重に有吉弘行が言及「ストレスもなくていいんでしょう」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。5月のアシスタントはタイムマシーン3号・山本浩司とピン芸人の松崎克俊です。5月24日（日）の放送では、松村邦洋さんがゲストに登場。本記事では、年齢・健康に関するトークで盛り上がった模様を紹介します。

◆還暦間際に感じる健康のありがたさ

番組では、年齢や健康の話題に。有吉が「（松村さんは今年で）59歳なんですねえ。もう還暦が近づいてきましたね」と切り出すと、松村も「年を取りますよ、本当に」としみじみ語ります。さらに有吉が「1回死んでいるからね」と、2009年の東京マラソンで松村さんが走行中に倒れ、一時心肺停止になった出来事に触れると、松村さんも「当時は41歳でね。厄年は動いちゃいけないんですよ」と振り返ります。

ここで、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から届いた「2016年に、松村さんが番組ゲストに来た際、有吉さんから『寿命はあと10年』と言われていましたが、あれから10年が経ちました。まだ苦しくないですか？ 健康的ですか？」というメールを紹介。これに、松村は「年々苦しいけれど、こうやってまだ元気に生きてはいますからね！」と軽快に答えます。

すると、有吉が「松村さんって、一時期グッとダイエットしたときがありましたけど、またグッと戻りましたね」と話題を振り、松村さんも「リバウンドってやつですか。（板東英二さんのモノマネをしながら）リバウンド英二です。申し訳ない（笑）」と笑いも取りつつ答えます。

一時は80kgまで減量に成功していましたが、現在の体重を聞かれると「えっと……113kgですねぇ」と告白。これを受けて、「それくらいがストレスもなくていいんでしょう」と理解を示す有吉ですが、松村さん自身は「気を付けなきゃいけないんだけどねぇ。健康（な体）が一番だけど」と気を引き締めます。

◆ダチョウ倶楽部・肥後の誕生日に…

続いて、先日おこなわれたダチョウ倶楽部・肥後克広さんの誕生日会の話題に。有吉は「松村さんが食べすぎるし、森光子さんのモノマネをずっとやっていて、松村さん中心の会になっちゃって。肥後さんは結構ふてくされていましたよ（笑）」と暴露すると、山本と松崎が爆笑します。また、松村さんは誕生日会の様子を振り返り、「（周りの芸人の）フリがうまいし、乗せ上手なんだよ。見えないブルペンキャッチャーみたいなもんでさ、ありがたいんだよねぇ」と有吉の空気づくりを絶賛します。

その後も楽しい誕生日会が続き、気分も良くなった松村さんは、最終的にそのお店の会計を支払ったそうで、「肥後さんから『初めてだよ、お前に奢ってもらったのは』って言われた」と笑います。

その一方で、「よく考えたらさ、僕って結構年齢がいってるんだなと思って。（誕生日会に参加したなかで）肥後さんの次に年上なのが僕だった。意外と（芸歴も）長くなったんだな」とポツリ。有吉も「松村さんって、40代くらいでずっと止まっているイメージだから。もう還暦間近なのが信じられない」と語りつつ、「自分も50歳を超えているんだよなぁ」と苦笑いを浮かべていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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