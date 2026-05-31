俳優の芳根京子が18日、大阪市内で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに出席。イベントでは、グレーを基調としたシックなコーディネートを披露し、会場を魅了した。終了後のインタビューでは、大阪での思い出や意外な大好物、最近はじめたことなど、自身のプライベートについて明かした。

芳根京子

「嘘はついちゃダメだ!」芳根京子が愛してやまない“美食”とは

――今日のファッションのポイントやお気に入りの点を教えてください。

何と言っても、この大きなファーかなと思うんですけど。ファーが際立つように、髪はアップスタイルにしてみました。みなさんに、“暑い?”って聞かれるんですけど、大丈夫です(笑)!

――ご自身に起こった“夢のような出来事”はありますか?

ディズニー&ピクサー作品(『私がビーバーになる時』主人公・メイベルの日本版吹き替え)の声優をやらせていただいて。公開してだいぶ経ちますが、いまだにちょっと信じがたいというか……。最近、おうちでディズニー映画を観るんですけど、“私もこの一員になれているんだな～”と思うと、すごく夢のようです。“これはいつまで夢のようだなって思うんだろう? いつになったら実感が湧くんだろう? ”って思うんですけど(笑)。本当にうれしかったので、ディズニー&ピクサー作品に参加できたことですね。

――大阪の印象的な思い出を教えてください。

もう10年前になるんですけど……。朝ドラ(NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』)をやらせてもらったときに、大阪制作だったので、1年間住んでいました。だから、第2の故郷のような感じがして。お仕事でもよく来させてもらいますが、“ただいま! ”という気持ちになります。当時は、本当に街中を自転車で走り回ってました(笑)。

――「ハウス オブ ディオール 心斎橋」はいかがでしたか?

ものすごく華やかな空間で、細胞が元気になりました。商品はもちろんなんですけど、飾ってある絵だったり、椅子だったり、一つひとつがすごく美しくて……。まるで美術館に来たかのような。気持ちがパーッと明るくなる空間だなと感じて、元気をもらいました。

――「ハウス オブ ディオール 心斎橋」は、建築・アート・美食が融合する空間ということですが、芳根さんにとって、一番“美食”だと思う食べ物を教えてください。

……ラーメン(笑)。いろいろ想像したんですけど、嘘はついちゃダメだ! と思って。ラーメンがとにかく大好きです。お店で食べるときは、醤油ラーメンを食べることが多くて、いろいろな醤油ラーメンを食べに行ってます。お腹が減ったらもちろんなんですけど、お腹が空いてなくても、“あれ? 時間あるな。ラーメン食べよう! ”とか、“おやつにラーメン食べよう! ”とか。食事としてじゃなくても、ラーメンを食べることが多いですね。

――新しい環境で緊張しない方法はありますか?

6月～7月に舞台に出させてもらうので、4月からお稽古がはじまっていて。“はじめまして”がすごくたくさんの環境に飛び込んだんですけど……。やっぱり、“はじめまして”は何回経験しても、いつまでも緊張します。だから、緊張するということに対しては、私は抗うのをやめて、“緊張してます! ”って言葉にしたりしてますね。

あとは、みんな緊張していると思ったら、ちょっと気持ちが楽になるので。勇気を出して、一言声をかけてみようかな? とか。みんな同じ気持ちで、みんな同じ状況だと思うと、一歩踏み出せる。本当に小さな一歩でも、結果として、すごく大きな一歩になることもたくさんありますよね。だから、勇気を出して、“こんにちは! ”とか、“よろしくお願いします! ”とか、目が合ったら“あっ、どうも! ”みたいな(笑)。そういうコミュニケーションを、小さくても取ろうと思っています。

――“緊張してます”と言われれば、相手も共感してくれそうですね。

“ですよね～! ”みたいな。それで一つ、分かち合えるものもあるかなって思います。

――最後に、最近“新たにはじめたこと”を教えてください。

さっき、あれだけラーメンって言ったんですけど……メイクさんにおすすめされて、酵素玄米をはじめました。舞台もあるので、より一層、健康に気をつけようと思って。やっぱり食生活をまず見直して、手軽に日々の日常から栄養を取り入れたいなと。お米が大好きなので、毎日食べるお米はちょっと気を使いたいと思って、酵素玄米をはじめました。