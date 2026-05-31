株式会社西嶋工務店が示す「宮大工の現在地」400年の伝統とデジタル技術の融合とは

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「デジタル建設ジャーナル」（毎週日曜 15:00～15:55）。建設業界のデジタル化・DXを進めるクラフトバンク株式会社が、全国各地で活躍し、地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。一般になかなか伝わりにくい建設業界の物語を全国のリスナーに広めます。5月24日（日）の放送では、株式会社西嶋工務店に注目。代表取締役 宮大工の西嶋靖尚（にしじま・やすひさ）さんをゲストに招き、宮大工の修行や、デジタル技術の活用法について話を伺いました。株式会社西嶋工務店は、兵庫県姫路市を拠点に、神社仏閣の建築や修繕を手がけています。代表取締役である西嶋さんは「法人としては代表取締役ですが、本来の肩書は宮大工・大棟梁の当主です」と語ります。西嶋工務店は昭和30年に創業しましたが、西嶋家の宮大工としての歴史は寛永年間から約400年続いています。現在、西嶋さんは32代目。姫路城築城の時代から受け継がれてきた系譜で、会社には約40人の弟子が在籍しています。現在まで正式な流派として続く宮大工の家系は、全国で7軒ほどしかありません。西嶋さんは、流派を継承するうえで大切なのは、「初代から伝わる真髄や心根をどう守るか」だと話します。弟子を育てる流派もあれば、一人親方として技を守る流派もあり、その形はさまざまです。そもそも宮大工とは、どのような存在なのでしょうか。西嶋さんは、「宮大工の“宮”は神社の宮ですが、“御家（おんや）”という意味合いでもある」と説明します。神社の御神体や仏像を納める御厨子（おずし）など、一般には見えない神聖な空間をつくることも宮大工の役目です。だからこそ、「けがれを持ったまま触れるわけにはいかない」という考えが受け継がれてきました。また、西嶋さんは宮大工の仕事について、「神様や仏様を雨風から守る建物をつくること」だと説明します。神社仏閣の建築には、宗派や土地ごとの形式、作法など膨大な知識が必要で、「失礼のないように建てていくのが私たちの仕事です」と力を込めました。西嶋工務店では、一般的な「入社」という形を取りながらも、その実態は昔ながらの「弟子入り」に近いといいます。会社として社会保険などの制度は整っている一方、弟子たちは親方と盃を交わし、親子のような関係を結びます。そして、正式な弟子として認められる節目が、「法被（はっぴ）をもらう」ことです。そこに至るまでの修業は厳しく、「途中で逃げて帰る子もたくさんいる」と西嶋さんは明かします。それでも、法被を受け取る前の3〜5年ほど修業した段階で、一般の大工なら「30年くらいの経験者レベル」になると説明しました。5年から8年ほどの修業を経て試験に合格すると、親方から法被が渡され、「棟梁」と認められます。さらに、その後も約20年にわたり研鑽を積み、当主に認められた弟子だけが、「大都流」の秘伝書を授かることができます。秘伝書は、西嶋さん自身が筆で書き写す約7メートルの巻物です。内容の多くは建築技術ですが、哲学や道徳、「人間がどう悟りを開いていくか」という宇宙観も記されています。ただ、弟子たちは長年憧れてきた秘伝書を手にしても、「9割ほどわからない」と感じるといいます。そこで一度、自信を打ち砕かれ、「もう大工を辞めます」と口にする人もいるそうです。西嶋さんは、その挫折こそが大切だと語ります。「自分がいかに調子よく上まで来ていたかを、1回へし折る。その段階を経ることで、『このままではダメだ』と気づき、人がガラッと変わるんです」と話し、挫折が成長につながると説明しました。400年続く宮大工の流派を受け継ぐ西嶋工務店では、伝統を守りながらも、早くからデジタル技術を取り入れてきました。西嶋さんによると、昭和55年頃には全国の宮大工のなかでも先駆けてCADを導入していたといいます。当時は宮大工向けのソフトがなく、西嶋さんの弟が自らプログラムを開発。現在は「JW CAD」をベースにしながら、独自仕様へと改良を重ねてきました。特徴的なのが、今も「尺貫法（しゃっかんほう）」を使っていることです。一般的な建築業界がメートル法を使うなか、西嶋工務店では「1尺、2尺」という伝統的な単位で設計をおこなうため、CADも細かく調整しています。さらに、西嶋工務店では神社仏閣特有の彫刻をデータ化。龍や鬼瓦などを原寸で描き、それをCAD上で縮尺できるように作り直しているといいます。西嶋さんは「うちの設計は、そのまま拡大すれば彫刻ができる」と語り、データの高い精度に自信をのぞかせます。わずか1〜2ミリのズレも許されないため、最終的には西嶋さん自身が細かな修正を加えているといいます。その背景には、「建物と彫刻を一体にしたい」という思いがあります。寺社の歴史や神仏の背景まで意識して描くことで、「派手すぎず、地味すぎず、建物と一体になる彫刻」を目指していると語りました。西嶋さんはデジタル化を「職人の仕事を奪うもの」とは考えていません。日報整理や写真管理などを効率化し、「本業に集中できる時間を増やしたい」と話します。ただ、AIでは代替できない領域もあるといいます。ヒノキの柱を削る際の力加減や木の状態を見極める感覚は、「人間の手で修業させたい部分」だと強調しました。西嶋さんは、「職人の技術は高めつつ、そこに至るまでの工程ではロボットやAIを活用し、少しでも手間を減らしたいです」と語ります。西嶋工務店は、伝統技術を守りながら、最新技術との融合を模索しています。＜番組概要＞番組名：デジタル建設ジャーナル放送日時：毎週日曜日 15:00-15:55パーソナリティ：中辻景子・田久保彰太・津吉沙織里・金村剛史番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/kensetsu/