ここ数年、怪談や奇談が再び注目を集めています。怪談イベントが各地で行われ、8月8日に公開されたホラー映画『近畿地方のある場所について』は、興行収入15億円を突破するヒット。さらに、YouTubeやポッドキャストでの怪談チャンネルも人気を集めるなど、幅広い世代で盛り上がりを見せています。

そんなブームの中、連載『本当にあった…読者の実話怪談・奇談』は、マイナビニュース会員や読者から寄せられた「実際に体験した怪談・奇談」をもとに4コマ漫画化。日常の中にふと紛れ込む背筋が寒くなる瞬間、誰にも信じてもらえないような不思議な出来事を“物語”として再現します(一部変更の可能性あり)。

イラストを描いてくれるのは「ドラマあるある」、「推し活あるある」を執筆する漫画家兼イラストレーターの菅原県さんです。

青信号を確認して渡ろうとしたら…

小学生のころ、下校途中の横断歩道。青信号を確認して渡ろうとした瞬間、突然、足が動かなくなった。そのまま転んで立ち上がれずにいると、次の瞬間――信号無視のトラックが目の前を猛スピードで通過していった。

もしあのとき足が動いていたらと思うと、今でも背筋が凍る。まるで“何か”が事故を防いでくれたかのようだった。

人はときに、説明のつかない“直感的なブレーキ”に助けられることがある。偶然の出来事が、後から意味を持って見えることも。それでも、人々がこうした体験を“虫の知らせ”や“見えない守り”と感じるのはなぜか……。

不安の中に、どこか安心を見いだそうとする――それもまた、人間らしさのひとつなのかもしれない。

調査時期: 2025年7月25日 調査対象: マイナビニュース会員 調査数: 300人 調査方法: インターネットログイン式アンケート