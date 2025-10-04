ここ数年、怪談や奇談が再び注目を集めています。怪談イベントが各地で行われ、8月8日に公開されたホラー映画『近畿地方のある場所について』は、興行収入15億円を突破するヒット。さらに、YouTubeやポッドキャストでの怪談チャンネルも人気を集めるなど、幅広い世代で盛り上がりを見せています。

そんなブームの中、連載『本当にあった…読者の実話怪談・奇談』は、マイナビニュース会員や読者から寄せられた「実際に体験した怪談・奇談」をもとに4コマ漫画化。日常の中にふと紛れ込む背筋が寒くなる瞬間、誰にも信じてもらえないような不思議な出来事を“物語”として再現します(一部変更の可能性あり)。

イラストを描いてくれるのは「ドラマあるある」、「推し活あるある」を執筆する漫画家兼イラストレーターの菅原県さんです。

自宅前の廊下の一部が“黒”に染まって…

深夜、自宅前の廊下を歩いていた男性は、床の一部が黒く染まっていることに気づく。

「誰かペンキでもこぼしたのか…」

近づいた彼の目に映ったのは、大量の髪の毛だった。ぞっとして後ずさりしながら、その場を離れるしかなかった。

しかし翌朝、恐る恐る廊下を確認すると、床は何事もなかったかのようにきれいになっていた。

髪の毛はどこへ消えたのか――。

説明のつかない怪異は、日常の中にひっそりと潜んでいる。

調査時期: 2025年7月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート