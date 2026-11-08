主要22作がそろった2026年秋ドラマ。今回も業界唯一のドラマ解説者・木村隆志が、主要新作の初回放送をウォッチし、俳優名や視聴率など「業界のしがらみを無視」したガチンコでオススメ作品を探っていく。

別記事において2026年秋ドラマの主な傾向を【［1］各局それぞれの大型作品で勝負。戦略の違いとは ［2］未来を担う2人の主演女優がそろい踏み】の2つと解説。

おすすめドラマとして、『会社員』(NHK総合 火曜22時)、『もうパパ!』(ABC・テレビ朝日系 日曜22時15分)、『赤灯えれじい』(テレビ東京系 木曜24時)、『LOST10』(TBS系 金曜22時)、『あにいもうと』(テレ朝系 土曜22時) の5作を選んだ。

本記事では、それらを含む主要22作のレビューと目安の採点(3点満点)を挙げていく。

秋ドラマの主演キャストたち

『救命病棟24時』 月曜21時～ フジ系

出演者：江口洋介、松嶋菜々子、沢村一樹ほか

寸評：13年前の前作では進藤が不在だっただけに、小島とのそろい踏みでファンを喜ばせている。前期の『GTO』は時代に合わせた主人公の変化を描くことが難しく苦戦したがこちらは問題なし。若手医師への技術と魂の継承が描かれている。働き方改革や世代間ギャップなどをフィーチャーしているが、本質は複数の急患をめぐる同時進行の治療と人間ドラマ。この点がブレない限り今後もシリーズは続くのではないか。

採点：【脚本☆☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆☆】

『南田南弁護士は天才肌』 月曜22時～ カンテレ・フジ系

出演者：芦田愛菜、高橋文哉、細田佳央太ほか

寸評：韓国ドラマのリメイクだが、リスペクトと日本人向けの優しさがにじむそつのない仕上がり。これまで自閉スペクトラムは多くの俳優が演じてきたが、芦田ほど好感度の高い演じ方は見たことがないレベル。各話のエピソードもまとまりと爽快感があり、このところ法廷での逆転劇に偏るリーガルドラマが多かっただけにシンプルで見やすい。

採点：【脚本☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】

芦田愛菜

『妻を引退します』 月曜23時6分～ テレ東系

出演者：朝日奈央、新川優愛、時任勇気ほか

寸評：「痛快復讐エンタメ劇」のコンセプトは同枠らしく、バラエティ巧者の朝日が意外な顔を見せ、悪役が板についてきた新川の演技も見応え十分。女の戦いを徹底して描くけれんみたっぷりの世界観は健在で、舞台に芸能界の暗部を選んだところも視聴者ニーズにマッチしている。

採点：【脚本☆☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆☆】

朝日奈央

『kiDnap GAME』 火曜21時～ フジ系

出演者：坂口健太郎、桜井ユキ、岡崎紗絵ほか

寸評：序盤は「日本のドラマと海外ドラマを交互に見ている」という印象で、シームレスな感じが薄いのが気がかり。どの国で誰が何をしているのかがわかりづらく画面演出などのフォローが必要かもしれない。「誘拐ゲーム」はドラマでは使われてきた設定であり、“アジア7都市”のスケールを感じづらいのも苦戦の理由か。国際共同制作という大きな挑戦であり、この経験とノウハウを次に続けていくことが重要だろう。

採点：【脚本☆ 演出☆ キャスト☆☆ 期待度☆】

坂口健太郎

『会社員』 火曜22時～ NHK総合

出演者：吉田羊、南沙良、加藤清史郎ほか

寸評：『3000万円』に次ぐNHKの脚本開発チームWDRの第2弾だが、民放ドラマにはない魅力が詰め込まれている。『半沢直樹』を彷彿させるストレートなタイトル、一般企業が舞台の物語、メイン2人をバディとして描かず1対1の攻防を選択、あらすじの振り返りではなく前話の裏側を見せて驚かせるオープニング、各話ラストで衝撃を与えるクリフハンガーなど、非の打ち所がない仕上がり。リアルよりもエンタメ重視の構成だけに、最後まで「どこへ向かい、どんな結末を迎えるのか読めない」という未知の楽しみが味わえそう。

採点：【脚本☆☆☆ 演出☆☆☆ キャスト☆☆☆ 期待度☆☆☆】

吉田羊

『いろはの恋は時代をかける』 火曜22時～ TBS系

出演者：上白石萌音、向井康二、山中柔太朗ほか

寸評：好感度の高い上白石を軸に、2大アイドルのSnow Man・向井とM!LK・山中、トップアーティストのMrs.GREEN APPLE・大森元貴と人気者を集結。さらにギャップがわかりやすいタイムスリップ、かわいらしい小学生という設定を据えるなどプロデュースはあざといレベルの徹底ぶり。小柄で童顔の上白石が小学生にたんかを切るシーンは映像的に面白く、教育のアプローチも痛快だけに恋愛は控え目のほうがバランスは取れそう。TBSはタイムスリップに頼りすぎの感は否めず。

採点：【脚本☆☆ 演出☆☆ キャスト☆☆ 期待度☆☆】