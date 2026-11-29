「油断してました。気を引き締め直して、クリスマスイブ頑張ります」――八木亜希子が復活への思いを語った、フジテレビ系バラエティ特番『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』が、12月24日(24:25～26:25)に2年ぶりに放送される。明石家さんまと八木のコンビが復活し、今年も視聴者から寄せられた“不幸な話・寂しい話”を生電話で紹介する。

明石家さんま

90年スタートのクリスマス恒例特番

1990年にスタートした『明石家サンタ』は、クリスマスイブの深夜に放送されてきた生放送バラエティ番組。2025年は放送を見送ったが、今年は2年ぶりに復活する。

番組のコンセプトはこれまでと変わらず、クリスマスを寂しく過ごす視聴者から寄せられた「今年1年間に起こった不幸な話・寂しい話」を生電話で紹介。さんまが「合格」の鐘を鳴らせば、プレゼントが贈られる。

2年ぶりの復活にあたり、番組は内容をアップデートして放送。さんまのツッコミと八木のフォローによって、視聴者から寄せられたエピソードを笑いに変えていく。

八木亜希子「2年分の寂しい話・悲しい話をお待ちしております」

八木は、2年ぶりに復活する心境を聞かれると、「油断してました。気を引き締め直して、クリスマスイブ頑張ります」とコメント。

復活を心待ちにしている視聴者に向けては、「2年分の寂しい話・悲しい話をお待ちしております。笑って忘れて新年を迎えてください」と呼びかけた。

番組の最新情報は、公式サイトや公式Xで順次発表される。