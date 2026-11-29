「芸能界に戻るつもりは最初はなかった」――俳優の浅香航大が、29日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ ～兼近＆真之介のグルメドライブ～』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル)で、一度芸能界を離れ、「普通の高校生」として過ごした過去を明かした。自ら履歴書を送り、再び俳優の道を目指した理由とは。新しい仕事への挑戦に悩む視聴者にも、自身の経験をもとにエールを送った。

浅香航大

自ら履歴書を送って再挑戦

今回は、EXITの兼近大樹、満島真之介とともに、茨城県小美玉市を巡る旅。浅香と満島は、2011年放送のドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン☆パラダイス～2011』(フジテレビ)で共演しており、「やすらぎの里小川」で再会した満島は「わー! 航大、航大!」と喜んだ。

同作が連続ドラマ初出演だったという2人。満島は、撮影前にみんなで気合を入れて髪を切ろうと話していたものの、実際に短く切ってきたのは浅香だけだったと振り返り、「俺はマジで感謝してんのよ!」と語った。

さらに、体育会系の役柄だったことから、撮影前に腕立て伏せをして芝居に入ろうとした際にも、浅香が一緒に取り組んでくれたという。

浅香は「本当にまっすぐやることしかできなかったんですよね」と当時を回想。「監督とかプロデューサーさんの僕の坊主を見た時の苦笑いは忘れられないですけど(笑)」と笑いながら、「今日こうやってお会いできて、本当にうれしいです」と再会を喜んだ。

その流れから、浅香の芸能界入りの経緯が話題に。中学3年生頃まではアイドル活動をしていたという浅香は、事務所を退所した後、1年ほど「普通の高校生」として過ごしていたと明かした。

最初の芸能界入りについては「親が履歴書を送ってというパターンで入ったんですよ」と説明。一度離れた後は「芸能界に戻るつもりは最初はなかった」と振り返った。

しかし、「一回輝かしい世界を見てしまうと、憧れというか、やりたいって気持ちがあるんだなってことを再認識して」と心境が変化。今度は自ら事務所に履歴書を送り、俳優として再出発したという。

「何事も始めるのに遅いことってない」新たな挑戦に悩む女性へ

旅の途中、SNSに寄せられた悩みに答える「メシドラお悩み相談カーラジオ」では、20代女性から「新しい仕事や違う世界にチャレンジする時、どんな悩みがありましたか?」という質問が届いた。

自らの意思で芸能界に戻った経験を持つ浅香は「当時は僕は子どもでもありましたけど、自分の気持ちに素直に生きたっていうところはありますね」と回答。

「やりたいと思った方向に、自分を信じて、自分の欲とかエネルギーの向かう先を信じて進んだ。あまり先のこととかも考えてなかったですし」と、当時の思いを振り返った。

その上で、社会人にはさまざまな事情があることにも理解を示しながら、「何事も始めるのに遅いことってないと思うんですよね」とエール。

「やらないよりやった後悔みたいな、まずは自分の気持ちに素直でいることって大事だと思うんです。もうこの質問を送ってる時点で、あとはポンと一歩踏み出すかぐらいのことなんじゃないですかね」と背中を押し、「こういう話大好きだな俺」と笑った。

甥っ子と姪っ子を溺愛 思春期の行動には今も後悔

このほか、浅香はプライベートについても語った。

3歳下の妹がおり、甥っ子と姪っ子について「もう本当にカワイくて。毎日連絡取って、いつも写真を共有してくれるので」と溺愛ぶりを告白。「バイバイするときに姪っ子が泣くんですよ。毎回ちょっと胸が痛いですね」と話した。

満島から、自分に子どもがいたらどのような父親になると思うか尋ねられると、「多分、めちゃくちゃ甘やかしますね」と回答。「礼儀・マナーさえしっかりしてれば、なんでもいいっていう考えではあります」と、子育て観を明かした。

一方、思春期の頃、両親からディズニーランドに誘われたことに腹を立て、壁を殴って穴を開けてしまった経験も告白。「それが今でも実家に残ってるんですよ」と、今も後悔している出来事を振り返った。

現在は登山や釣り、キャンプを趣味とする浅香。今後は、日本海から太平洋まで北アルプス、中央アルプス、南アルプスを自らの足で横断する「トランスジャパンアルプスレース」に挑戦したいという目標も語った。

この放送はTVer・Huluで配信されている。

【編集部MEMO】

浅香航大

1992年8月24日生まれ、神奈川県出身。中学時代にアイドルとして活動した後、一度芸能界を離れ、自らの意思で俳優の道へ進む。2011年のドラマ『花ざかりの君たちへ～イケメン☆パラダイス～2011』に出演。主な出演作にNHK連続テレビ小説『マッサン』『ひよっこ』、ドラマ『あなたの番です』『オクトー ～感情捜査官 心野朱梨～』、映画『桐島、部活やめるってよ』など。2026年にはドラマ『仮面教師～妻を亡くしたその日から』で主演を務める。

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