テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、22日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第45話「天下人の暴走」の視聴分析をまとめた。

秀吉の歓喜の声が響き渡る

最も注目されたのは20時12分で、画面注目度75.6％。秀吉(池松壮亮)が茶々(井上和)の懐妊に歓喜するシーンだ。

聚楽第では黒田官兵衛(倉悠貴)が己の進退をかけて、秀吉に秀長(仲野太賀)を呼び戻すべきだと進言していた。しかし、秀吉は聞き入れようとしない。そこに石田三成(松本怜生)が慌てた様子で駆けつける。「御免つかまつりまする、殿下」一瞬、官兵衛に視線を向けた三成だが、秀吉に促されて報告する。「お茶々様、ご懐妊の由にござります」三成の報告に、「間違いないか」と秀吉が念を押す。「はっ。まだお茶々様のおそば近くの者しか知りませぬが」三成の言葉に、秀吉は官兵衛を置いて走り出す。荒い息を吐きながら秀吉が向かう先は寧々(浜辺美波)の部屋だった。

花を生けている寧々に話を切り出そうとする秀吉だが、なかなか言い出せない。「茶々が子を宿しましたね?」秀吉の様子から状況を察した寧々は「はあっ、何をグズグズしているんです! 早く行っておやりなさい!」と秀吉を追い立てた。「そなたには、わしの口から直に伝えたかったのじゃ。一緒に来ぬか?」秀吉の提案に寧々は笑顔を浮かべるが、先に行くように背中を押す。「はあ、喜んでもええか?」涙目で訴える秀吉に寧々は茶々のためにも喜ぶよう告げた。秀吉が出ていくのを見送った寧々は密かに寂しそうな表情を浮かべる。

茶々の部屋では秀吉の母・なか(坂井真紀)が茶々に助言を与えていた。「茶々!」「殿下、お待ち申し上げておりました」「寝てなくてよいのか」落ち着きのない秀吉とは対照的に茶々は悠然としている。「病でないんだで? そう大騒ぎするんじゃないよ」なかも秀吉にあきれる。「触ってもよいか?」茶々の了承を得た秀吉は恐る恐る腹に手を伸ばす。「わしの子じゃ」感極まった秀吉は、茶々となかを抱きしめると縁側に出て、「わしの子じゃ。聞こえるかー、日の本の者どもー! わしの子じゃー!」と叫んだ。秀吉の歓喜の声が辺りに響き渡った。

「寧々を大切にしているのはグッとくるな」

このシーンは、待望の実子を得た秀吉の様子に視聴者の注目が集まったと考えられる。

吉川平助(松岡広大)の処分を巡って対立した秀長と秀吉の溝は年が明けても埋まることはなかった。秀長の不在が家中に影響を与える中、豊臣秀次が差配した年頭の御礼では石田三成と加藤清正(伊藤絃)が激しく対立。これを案じた黒田官兵衛が秀吉に秀長の赦免を具申したが、秀吉は官兵衛の助言を受け入れなかった。そして、茶々懐妊の知らせがもたらされると、秀吉は久々に笑顔を見せ、寧々と茶々の元に向かう。先に寧々に報告をするあたり、秀吉がどれだけ寧々を大事にしていたかがうかがえる。ようやく実子を得た秀吉だが、豊臣家中には波紋が広がっていく。

SNSでは「純粋に喜んでいるだけなのに、この先の歴史を知っていると見ていて辛いな」「秀長と対立して家中でも孤立していく中で、掴んだ光にすがりついているように見えるな」「茶々を側室に迎えても寧々を大切にしているのはグッとくるな」と、秀吉の言動にコメントが集まった。

史実では、懐妊した茶々の産所とするため、秀吉は秀長に命じて淀城を大規模に修築した。茶々はこの城で過ごしたことから、後に淀殿と呼ばれるようになる。淀古城は木津川・桂川・宇治川の三川合流地帯に築かれた平城で、周囲を河川に囲まれた天然の要害であり、京都と大阪を結ぶ交通・物流の要衝を押さえる重要な拠点だった。元々は室町時代に畠山政長が築いたとされている。政長は応仁の乱の発端となった畠山氏の家督争いに関わった人物だ。

また、明智光秀(要潤)が淀城を改修し、1582(天正10)年の山崎の戦いで使用したとも伝えられている。