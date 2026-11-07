秋ドラマがそろい賛否の声が二分されつつある。今秋もゴールデン・プライム帯では各局が趣向を凝らしたオリジナルが集結。はたして「本当に質が高くて、今後期待できる作品」はどれなのか。

各局の批評番組に出演してきた業界唯一のドラマ解説者・木村隆志が俳優名や視聴率など「業界のしがらみを無視」したガチンコで、今回の第1弾では「2026年秋ドラマ主要20作の傾向とおすすめ5作」、あす8日に掲載する第2弾では「目安の採点付き全作レビュー」を挙げていく。

2026年秋ドラマの主な傾向は、【 ［1］各局それぞれの大型作品で勝負。戦略の違いとは ［2］未来を担う2人の主演女優がそろい踏み 】の2つ。

傾向［1］各局それぞれの大型作品で勝負。戦略の違いとは

今秋は日本テレビが長年の中継実績を生かした『俺たちの箱根駅伝』(土曜21時)、テレビ朝日が『ドクターX-外科医・大門未知子-』『トラベルナース』の系譜を継ぐ『アナログナース～デジタルってなんなんだよ!?～』(木曜21時)、TBSが『最愛』などの名作を生み出した強力チームが手がける『LOST10』(金曜22時)、フジテレビが13年ぶりのシリーズ第6弾『救命病棟24時』(月曜21時)と民放主要4局がそれぞれの強みを生かしたドラマをラインナップ。

日テレの箱根駅伝は毎年民放トップの視聴率を争う超高視聴率番組。テレ朝の『ドクターX』と『アナログナース』は局の看板ドラマ。TBSの新井順子プロデューサー×塚原あゆ子監督×奥寺佐渡子のトリオはロングサスペンス＆ミステリーのヒットを連発。フジの『救命病棟24時』は局を超えた救命救急ドラマのバイブル。

それぞれ、日テレが“最大の高視聴率番組”、テレ朝が“リレー形式でつなぐ医療ドラマ”、TBSが“最強チーム”、フジが“最長シリーズ作”と異なる戦略で挑んでいるところが興味深い。いずれも「これなら勝負できるはず」という自信がうかがえるが、序盤は順調に支持と結果を得ている。

日本のテレビ局は春夏秋冬の季節ごとに新たなドラマを放送しているが、最も力作がそろうのは秋と言っていいだろう。これまで「秋は落ち着いてじっくり見る視聴者が多い時期」とみなされ、各局が見応え十分の作品をそろえてきたが、今年は特にその傾向が強く感じられる。

前述したドラマ以外にも、脚本家・野木亜紀子が新人のとき以来のフジ復帰作となる『ポリティカルパン』(水曜22時)、Snow Man、M!LK、Mrs. GREEN APPLEの人気者を集めた『いろはの恋は時代をかける』(TBS系、火曜22時)、韓国ドラマ『愛の不時着』などのヒット作を生み出したCJ ENMとタッグを組み、脚本・演出を韓国勢で固めた『メリーベリーラブ』(日テレ系、水曜22時)、2年前に国内外の配信で結果を出した『Destiny』を手がけた脚本家・吉田紀子×演出家・新城毅彦の『あにいもうと』(テレ朝系、土曜22時)と力作ぞろい。

つまり「民放主要4局が一番手、二番手の力作をそろえて勝負している」ということ。物語の舞台も、救命救急、箱根駅伝、山の遭難事故、政界、小学校、海辺の田舎町などと多彩で、作り手の工夫とこだわりが見られる。

さらに東京、ソウル、台北、シンガポール、マニラ、バンコク、那覇の7都市で撮影し、アジア各国のキャストをそろえた『kiDnap GAME』(フジ系、火曜21時)、YouTubeファミリーの日常と危うさを描いた『もうパパ!』(ABC・テレ朝系)などもあり、まさに「ドラマの秋」。局と作り手が思いを込めた力作であるほど、好き嫌いの差が表れやすいところもあるが、自分の好みに合うものが見つかるのではないか。

傾向［2］未来を担う2人の主演女優がそろい踏み

今秋の主演を見ていくと、女優を中心にドラマが制作されている様子がうかがえる。特筆すべきは各世代の主演女優がそろっていること。

50代は『救命病棟24時』の松嶋菜々子(53歳)、『会社員』(NHK総合、火曜22時)の吉田羊(50代前半)。

アラフォーは『トラベルナース』の松下奈緒(41歳)、『ポリティカルパン』の石原さとみ(39歳)、『あにいもうと』の榮倉奈々(38歳)。

アラサーは『メリーベリーラブ』の今田美桜(29歳)、『波うららかに、めおと日和』(フジ系、木曜22時)の芳根京子(29歳)、『いろはの恋は時代をかける』の上白石萌音(28歳)。

20代前半は『南田南弁護士は天才肌』(カンテレ・フジ系、月曜22時)の芦田愛菜(22歳)、『もうパパ!』の原菜乃華(23歳)。

ゴールデン・プライム帯の実績はもちろん老若男女の目にふれる朝ドラやCMへの出演も多い、華と好感度の高さを併せ持つ各世代の女優がそろった。ドラマで最も重要なのは脚本であることに多くの視聴者は気付いているが、今なおリアルタイム視聴が必須の地上波連ドラは主演の重要性が極めて高いことがわかるだろう。

なかでも注目は20代前半の芦田愛菜と原菜乃華。

芦田の連ドラ主演は2016年の『OUR HOUSE』(フジ系)以来10年ぶりであり、さらに2011年の初主演作『マルモのおきて』(フジ系)から15年の節目。現在大学4年生で卒業が迫る中、韓国の世界的ヒットドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のリメイクで自閉スペクトラムの弁護士という難役に挑んでいる。

2028年にも『薬屋のひとりごと』(Amazon Prime Video)の主演が決まっているほか、今年大みそかの『第77回NHK紅白歌合戦』の司会を務めるなど、大学卒業とともに満を持して国民的女優となるのか。年末から来年にかけて最注目の存在となりそうだ。

一方の原は今秋の『もうパパ!』がプライム帯の初主演。名優・堤真一を父親役に迎えて濃密な関係性を描く物語のため対峙するシーンが多く、その実力があらためて評価されている。

さらに原は『アナログナース』にも助演として出演。アナログな主人公看護師と真逆のフレッシュな新人看護師という重要な役柄を演じている。主演も助演もこなし、声優としても活躍し、CM出演数も世代トップクラス。今年ファンクラブを開設したほか、冠ラジオ番組『原菜乃華 なのラジ』(ニッポン放送)もスタートした。

趣味はドラマ・映画鑑賞と言い切り、小栗旬率いる俳優軍団・トライストーン所属など、あらゆる点でスキがなく、「近未来の朝ドラ主演が濃厚」と言われる逸材がどこまで躍進するのか。

これらの傾向を踏まえた今クールのおすすめは、『会社員』『もうパパ!』『赤灯えれじい』の3作。

『会社員』はNHKのフレッシュな脚本執筆チームらしいシンプルながらも挑戦的なコンセプト。民放ではほぼ消滅した企業が舞台の物語を選び、説明的に長くなりがちなタイトルも『半沢直樹』を彷彿させる直球で潔い。吉田羊と南沙良がバディではなく対決する前半部分の構成にもオリジナリティが感じられる。

『もうパパ!』はまさに令和のホームドラマ。一見、優しい世界観ながら、ファミリーYouTuberの闇をシビアに映し出す吉田恵里香の繊細な脚本に引き込まれる。

『赤灯えれじい』は見れば見るほど好きになっていくタイプの作品。関西出身の黒崎煌代と鳴海唯を起用し、大阪ロケを行うプロデュースの徹底ぶりで、唯一無二の世界観を醸し出している。

その他では昭和の大映ドラマを思わせる不幸な背景と「恋に落ちる理由」がわかりやすい『あにいもうと』、TBSの鉄板チームがあえて山の遭難事故というエリア限定の設定を選んだ『LOST10』も連ドラらしい連続性と臨場感が感じられる。

さらに『ポリティカルパン』は政治に興味がある人、不満がある人にとっては垂涎の作品。プロデュース・北野拓×脚本・野木亜紀子が描くリアルなディテールは有料レベルに達している。

芦田愛菜の存在感だけでも見る価値のある『南田南弁護士は天才肌』、池井戸潤のドラマが好きな人には間違いなくウケる『俺たちの箱根駅伝』、東海テレビ制作らしい人間再生ドラマ『再生のウズメ』(フジ系、土曜23時40分)もおすすめ。

「視聴率や先入観だけで判断して見ない」というのはもったいないだけに、TVerや各局の動画配信サービスなどでチェックしてみてはいかがだろうか。

【おすすめ5作】

・No.1 会社員 (NHK総合 火曜22時)

・No.2 もうパパ! (ABC・テレ朝系 日曜22時15分)

・No.3 赤灯えれじい (テレ東系 木曜24時)

・No.4 LOST10 (TBS系 金曜22時)

・No.5 あにいもうと (テレ朝系 土曜22時)

