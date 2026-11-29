「僕、死ぬ前に食べられるんだったら、そこのそばって決めてるんですよ」――Snow Manの佐久間大介が、28日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)で、地元の行きつけそば店への愛着を明かした。ゲストの生田斗真は、そば通が伝授した“そば湯食べ”に衝撃。「ちょっとそば湯食べが忘れられない」と、その味に魅了された。

佐久間大介、行きつけのそば店に「死ぬ前に食べたい」

今回は「大人のたしなみそば」をテーマに、そばの種類や食べ方、名店などを紹介。ゲストには生田を迎え、そばの奥深い世界を案内する“おしつじさん”として、自宅でそばを打つほどのそば好きである声優の関智一、全国100店舗以上を巡ってきたロバートの山本博、47都道府県のそば店を2周したDEENの池森秀一が登場した。

生田は、3人のそばへのこだわりを聞いて「好きですけど、みなさんのレベルがちょっと高すぎて……」と圧倒された様子。

一方、佐久間は「僕もそば大好きでして、地元に行きつけのそば屋さんがあって」と切り出し、「一升そばっていって、めちゃめちゃ太い麺で」とお気に入りのそばを紹介した。

さらに、「僕、死ぬ前に食べられるんだったら、そこのそばって決めてるんですよ」と明かすと、そば通の3人からも感心の声が上がった。

番組では、そば粉と水だけで作る「十割そば」と、小麦粉を2割、そば粉を8割使用する「二八そば」の違いも解説。関は、二八そばについて「小麦粉を混ぜるとグルテンっていうのが入っているから粘りが出て麺の状態にしやすくなって」「のど越しがいいんですよ」と説明した。

さらに「七三」「外二」といった配合も紹介され、佐久間は「全然聞いたことない」と驚いた。

生田斗真、“そば湯食べ”に衝撃「忘れられない」

そば通の3人は、おすすめの店も紹介。池森は岐阜県の「手打ちそば処 淡淡」、関は東京都江東区の「手打ち蕎麦 銀杏」、山本は熊本県の「戸無のそば屋」を挙げた。

続いてスタジオでは、福井県の「辛味大根おろしぶっかけそば」を実食。生田は「これ最高だね、めちゃめちゃおいしい」と絶賛し、佐久間も「なんか、しみるうまさありますね」と味わった。

食べ方の話題になると、生田はそばをすする際に音を立ててもよいのか質問。関は、そばの香りを楽しむためにも、音を立ててすする食べ方を勧めた。

池森は、まずそばの香りを確かめ、何もつけずに食べる方法を紹介。さらに、塩とわさびを混ぜたものにつけて食べるという独自の楽しみ方も披露した。

これを試した生田は「へええ! おいしい」と驚いたものの、わさびの辛さに「あー、打撃きた」と反応した。

そんな中、山本が提案したのは、そばのゆで汁である「そば湯」に麺をつけて食べる方法。池森も「これはやったことがない」と驚く食べ方だった。

ドロッとした濃厚なそば湯に麺をつけて食べた佐久間は「十割じゃない、百割ぐらいのそば」と、その味わいに感動。生田も「これおいしい」「なんか超ワイルド」と絶賛。さまざまな食べ方を試した後も、「いや、あのねー、ちょっとそば湯食べが忘れられない」と振り返るほど気に入った様子だった。

さらに、池森が考案した「納豆キムチペペロンチーノそば」も登場。一見するとパスタのような料理に、佐久間は「最初ほんとにパスタじゃんって思ってかんだら、そばだった……! え～不思議、これおいしい!」と驚いた。

番組はTVerで、地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信されている。

【編集部MEMO】

佐久間大介

1992年7月5日生まれ、東京都出身。Snow Manのメンバー。2020年1月にCDデビュー。グループでの音楽活動に加え、バラエティ番組や声優など幅広い分野で活動する。アニメ好きとしても知られ、2025年からはバナナマン・日村勇紀とともに日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』のMCを務めている。

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