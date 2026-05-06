民放各局の春ドラマが出そろう中、4月27日にNetflixで配信開始された『地獄に墜ちるわよ』が負けずに話題を集めている。

話題の中心は主演・戸田恵梨香の演技。見た目もキャラクターもまったく異なる占い師・細木数子の17歳から67歳までを演じたのだから、あらためてその技量に驚かされる。

戸田と言えば3月まで『リブート』(TBS系)で「同じ外見で中身が入れ替わる」という特殊な一人二役を演じて称賛されたばかりだが、過去の出演作一覧を見て目に留まったのが2011年の『大切なことはすべて君が教えてくれた』(フジテレビ系、FODで配信中)。

同作はいくつかの意味で、どの役よりも難しく、女優・戸田恵梨香のターニングポイントになった作品と言っていいのかもしれない。あらためてどんな作品で、戸田はどんな演技を見せたのか。ドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。

戸田恵梨香

「第三者なのに主人公」という難しさ

第1話は裸の柏木修二(三浦春馬)がベッドで寝ているシーンからスタート。衝撃的かつ女性視聴者へのサービスカットを狙った脚本・演出が視聴率獲得の常とう手段だった当時らしい。

目覚めた修二は寝ている佐伯ひかり(武井咲)に「誰? 君は……?」と声をかける。動揺した修二が言い訳をしながら先に家を出ると、婚約者の上村夏実(戸田恵梨香)から電話が入るが、すでに開始から5分あまりが経過していた。

家を出た修二が向かった先は勤務先の高校。しかも新学期開始の当日であり、担任となったクラスに制服姿のひかりが現れたことで混乱状態に陥ってしまう。修二と対面したひかりは人気のない教室で預かっていた家の鍵を渡そうとして……ここでようやくタイトルバックが入る。

冒頭の約15分間をかけてじっくり描いたことから、ヒロインは誰が見てもほとんど言葉を発しない寡黙な美少女・ひかりだった。その後もひかりと彼女に翻弄される教師・修二との関係性が物語の中心となっていく。

一方、主人公であるはずの夏実は蚊帳の外で登場シーンは少ない。同作は戸田と三浦春馬のダブル主演作だが、表記の順番は戸田、三浦の順。第三者のようなポジションであるにもかかわらず一番手の主人公であるところに、難しい役柄であった様子がうかがえる。

戸田の見せ場は修二とひかりの真相を知る中盤以降。ネタバレを避けるが、夏実は修二との結婚、徐々に変わる修二とひかりの関係性、新たな事実の発覚などでさまざまな葛藤を抱くことになっていく。

戸田に要求されるのは内面の演技であり、あまりセリフや行動に頼ることはできない。さらに「生徒たちの前で壊れることは許されず、どう振る舞うか」という教師としての立場も難しさに拍車をかける。また、修二のことを単純に許すだけでは「耐えて支える昭和のヒロインに回帰した物語」になってしまうというハードルの高さもあった。

中盤以降、戸田は表情や仕草などで繊細な感情を伝えなければいけないシーンが続いた。当時まだ22歳であり、同じ1988年生まれには新垣結衣、堀北真希、榮倉奈々、吉高由里子らがいるが、ここまで難易度の高い役柄を求められたのは戸田だけだった。