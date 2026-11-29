M!LKの山中柔太朗が、2027年1月スタートのカンテレ・フジテレビ系ドラマ『週刊連載Fの大罪』(毎週水曜23:00～)で、初単独主演を務めることが明らかになった。

国民的人気漫画家になりすます編集者役に挑戦

山中柔太朗

同作は、漫画家になる夢を諦めた編集者・白石夢人(山中)が、担当していた国民的人気漫画家の死を隠し、本人になりすまして漫画を描き続けることになる、予測不能なスパイラル・クライムサスペンス。“バレたら、すべてが終わる”という極限状態の中、ひとつのウソが次々と新たなウソや罪を生み、主人公を後戻りできない状況へと追い詰めていく。

かつて漫画家になる夢を抱きながらも挫折し、大手出版社で編集者として働く夢人。世界累計2億5,000万部を突破した国民的人気漫画『フリーダム』の天才作者・鳥羽秀作の担当を務めていたが、原稿の締め切りが迫る中、鳥羽は重圧から逃れるように自宅から逃亡する。

海辺で鳥羽を見つけ出した夢人は、筆を進めるよう説得するが、そんな中、鳥羽は命を落としてしまう。世界中が待ち望む原稿の締め切りが迫る中、夢人が選んだのは、鳥羽の死を隠ぺいし、自らの手で連載を続けるという決断だった。

周囲の目を欺きながら偽りの栄光を手にする夢人。しかし、ひとつのウソを守るために新たなウソを重ね、やがて取り返しのつかない罪の連鎖へと巻き込まれていく。

「これまで支えてくださった皆さんに恩返しができるような面白い作品に」

ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動する一方、ドラマシリーズ『人間標本』(Prime Video)、『北方謙三 水滸伝』(WOWOW)、現在放送中の『いろはの恋は時代(とき)をかける』(TBS系)など、俳優としても活躍を見せる山中。

初単独主演となる本作への出演が決まった際の心境について、「台本がとても面白くて、続きがどんどん気になる作品だったので『ぜひこの役はやりたい!』という思いでした」と振り返り、「以前からやってみたかったダークな役柄でもあったので、ぜひ挑戦したいと思いました」と明かす。

夢人を演じる上では、自身と重ね合わせながら、細かな心境の変化を意識しているそう。「正直、今まで演じてきた中でもすごく難しい役なので、自分にとって大きなチャレンジになると思っています」と語り、「これまで支えてくださった皆さんに恩返しができるような面白い作品にしたいと思っています」と意気込んだ。

また、カンテレの三方祐人プロデューサーは、山中の演技について「これまで見たことのない鋭い眼差し。追い詰められたときの、ゾクッとするような表情。時に恐ろしく、時に切なく、時にどうしようもない人間臭さ…。モニター越しにそんな芝居を目撃する度、鳥肌が立ちました」と絶賛。「今私は、山中柔太朗という俳優の、とんでもない可能性を目撃しています」と期待を寄せている。

山中柔太朗 コメント

――出演が決まったときの心境はいかがでしたか?

台本がとても面白くて、続きがどんどん気になる作品だったので「ぜひこの役はやりたい!」という思いでした。主演を務めさせていただけるということで、さらに嬉しかったですし、以前からやってみたかったダークな役柄でもあったので、ぜひ挑戦したいと思いました。

――台本を読んだ感想はいかがですか?

早く続きが読みたくて、次の台本をすごく楽しみに待っている状態です。主人公・白石夢人がどうなっていくのか本当に先が見えなくて、一つの嘘がどんどん発展していく中で彼がどんな選択をしていくのか楽しみですし、それを自分が演じることへのプレッシャーを感じつつも、すごくワクワクしています。

――主人公・白石夢人を演じる上で意識していることはありますか?

夢人は基本的に頭がいいので、「頭がいい人はこういうことまで計算しているのかな」と想像することを大事にしています。人間誰しも、自信を持てるものが一つできたりすると、少し雰囲気が変わったり、今よりも少し胸を張って歩けるようになる気がすると思うので、そういった部分は自分と重ね合わせながら演じています。少しずつ変わっていく夢人の心境など、本当に細かい変化を意識して頑張りたいと思っていますので、そういったところに気づいていただけたらとても嬉しいです。

――撮影で特に楽しみにしていることはありますか?

長いセリフのシーンやどんどん心境が変化していく重めのシーンがいくつかあるのですが、そこは役者としてもやりがいがありますし、少し緊張していますが、どんなお芝居をしようかなとワクワクしています。

――視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

正直、今まで演じてきた中でもすごく難しい役なので、自分にとって大きなチャレンジになると思っています。主人公・白石夢人がどのような選択をしていくのかに注目していただき、「ナイス!」と思う時もあれば、「どうしてそっちに行っちゃうんだ!」という時もあると思うので、そこに感情移入して観ていただけたら一番幸せです。これまで支えてくださった皆さんに恩返しができるような面白い作品にしたいと思っています。僕自身、精一杯頑張りますので、よろしくお願いします!

【編集部MEMO】

山中柔太朗(やまなか・じゅうたろう)は、ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバー。俳優としても活動し、主な出演作に『人間標本』『北方謙三 水滸伝』『いろはの恋は時代(とき)をかける』など。2027年1月スタートの『週刊連載Fの大罪』で初単独主演を務める。

(C)カンテレ