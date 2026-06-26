吉崎観音による人気作『ケロロ軍曹』のアニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版最新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日より全国公開された。

脚本・総監督は、映画『銀魂』シリーズやドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズなどで知られる福田雄一。福田がアニメーション作品に挑むのは今作が初となる。また、アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長には、作品ファンとしても知られるあのが就任。主題歌「貸しっぱなしデスティニー」を担当するほか、ano＆粗品による20周年記念ver.のオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」も話題を集めている。

さらに今回、福田監督作品から『勇者ヨシヒコ』、『HK／変態仮面』、『銀魂』のキャラクターが登場することが発表された。『勇者ヨシヒコ』シリーズからはヨシヒコ役の山田孝之、ムラサキ役の木南晴夏、メレブ役のムロツヨシ、仏役の佐藤二朗、ダンジョー役の宅麻伸、『HK／変態仮面』からはHK役の鈴木亮平、『銀魂』シリーズからは坂田銀時役の小栗旬、志村新八役の菅田将暉、神楽役の橋本環奈、近藤勲役の中村勘九郎、土方十四郎役の柳楽優弥、沖田総悟役の吉沢亮が出演する。

出演者コメント

【コメント：山田孝之(ヨシヒコ役)】

魔王を倒し10年の歳月が流れました。私たちは誓いました。またいずれ、「劇場版として帰ってくる」と。違うんですよ！私が言っていた"帰る"は"カエル"じゃないんですよ！なぜカエルなんかのために冒険に出なくてはならないんだ！私は巨乳に不倫に忙しいんだ！おいカエル！私は村へ帰るぞ！メレブさんルーラを！

【コメント：木南晴夏(ムラサキ役)】

まさかまたこの4人で集結できる日が来るとは思っていなかったので、こうして再会できて本当に嬉しかったです。10年という時間が経ったとは思えないほど、みんなのキャラクターがそのままで、それぞれが変わらず生きていたことに驚きました。アニメ作品として、そしてケロロ軍曹のお仲間の一人として本作に参加できたことを光栄に思います。あの頃子どもだった皆さんにも、今まさに子どもでいる皆さんにも、この作品がたくさんの方々に届いてくれたら嬉しいです。

【コメント：ムロツヨシ(メレブ役)】

兎にも角にも「ケロロ軍曹」さまの世界にお邪魔にならないように、ただただちょいとアリな、そんなバッタリ交差する世界線も良ければ、と参加させてもらいました。久々にヨシヒコパーティで並んで、あの世界で立ってみると、不思議なる空気、呼吸がバッチり合うことに、驚きとあの日あの時たちは今でも存在することを確信することができました。参加させていただきありがとうございます。うむ。

【コメント：佐藤二朗(仏役)】

ケロロ軍曹の世界に少しでもお邪魔できるとは光栄の至り。いつもヨシヒコ一行に呆れられてばかりのテキトー仏ですが、どうかケロロ軍曹には呆れられませんように。ケロロ軍曹の新たな世界を、どうか皆さま、劇場で存分にお楽しみください。

【コメント：宅麻伸(ダンジョー役)】

福田監督とはヨシヒコ以降も何本か呼んでいただきましたが、収録時は山田孝之、木南晴夏、ムロツヨシ、佐藤二朗、福田監督のお顔も見ることができ、本当に久々に仲間と会えた嬉しさがありました。久々でしたがいつも通り、低い声で…何〜って感じのダルジョー。変わらん 。本編、勇者ヨシヒコ 変態仮面 銀魂 ケロロ軍曹 4倍の馬鹿馬鹿しさで楽しんで下さい

【コメント：鈴木亮平(HK役)】

10年ぶりに変態仮面を演じられたことは、私にとってこの上ない幸せでした。しかもあのヨシヒコさんご一行と共闘させていただけるなんて。久しぶりの変身、久しぶりの雄叫び、久しぶりの「おいなりさん」。収録が始まると、これだ、この感覚だったと、すぐにあの正義の戦いの日々が脳裏に甦りました。そんな熱い正義の心を思い出させてくれたケロロ軍曹に、心より感謝いたします。

【コメント：小栗 旬(坂田銀時役)】

ただ、出ろ、やれ、皆集まったんだから。って言われたんでしぶしぶやりました。なので、なんの思い入れもありません。ただただ、お邪魔しちゃってすいません。きっとヒットするんだろうから、もっとお金ください。ただ、ありがとよー、ケロロ軍曹おおおおおおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉおおおおおぉぉぉぉぉ

【コメント：菅田将暉(志村新八役)】

あの！ケロロ軍曹の世界に！ペコポン？宇宙人？何の役だろ福田さん！！と楽しみにしていたら、ぎ、銀魂？へ？、、また新八になれる喜びはありつつも、また阪口さんの声を聞いて練習して発声して、いざっ、ケロロ軍曹の世界へ！！なんでだぁぁぁぁぁぁぁあぁぁぁぁあああああああああああああ

【コメント：橋本環奈(神楽役)】

『ケロロ軍曹』で、また神楽としてそれも声だけで出演する日が来るなんて思ってもいませんでした。このお話を福田監督からいただいた時は、「ケロロなのに神楽？」と驚きましたが、収録が始まるとその不思議な組み合わせがとても面白く、福田監督らしい作品だなと感じました。『ケロロ軍曹』の世界に少しだけ参加させていただけて私も楽しかったですし、『ケロロ軍曹』ファンの皆さんにも、『銀魂』ファンの皆さんにも楽しんでいただけたら嬉しいです。

【コメント：中村勘九郎(近藤勲役)】

『ケロロ軍曹』出演のお話をいただいて台本を読んでみると、見慣れた顔ぶれが。これ本当に『ケロロ軍曹』だよね？と何度も確認してしまいました。久し振りに近藤勲として収録に臨むと、撮影当時の記憶がよみがえり、懐かしく、そして楽しい収録でした。『ケロロ軍曹』、『銀魂』、そして福田監督作品を愛してくださっている皆さま達に楽しんでいただける、お祭りのような作品ですので、ぜひ劇場で楽しんでください！

【コメント：柳楽優弥(土方十四郎役)】

最初にお話をいただいた時、福田監督が実写ではなくアニメの総監督を務められると聞いて、「どういうことなんだろう」と率直に思いました。 しかもそれが、幅広い世代に愛されている『ケロロ軍曹』だと知り、「また福田監督が面白く盛り上げてくれる作品になるんだろうな」という印象を受けました。この作品を通して、これまで『ケロロ軍曹』を応援してきたファンの皆さんはもちろん、新たに興味を持って『ケロロ』の魅力に触れる方もたくさんいらっしゃると思います。 ぜひ皆さん、劇場で楽しんでください！

【コメント：吉沢 亮(沖田総悟役)】

沖田を演じたのはだいぶ前なので、想像以上に今の声と違っていて驚きました。当時を思い出すのに少し苦労しましたが、楽しく収録させていただきました。豪華なキャラクターがたくさん登場しますので、ぜひ劇場でご覧ください！

(c)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会