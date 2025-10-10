バンダイは、『ケロロ軍曹』より「お部屋を侵略であります！おしゃべりケロロ／お部屋を侵略ですぅ おしゃべりタママ」(各4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

アニメ放送開始から昨年20周年を迎え、劇場版の新作も決定した『ケロロ軍曹』に登場する「ケロロ軍曹」と「タママ二等兵」が、おしゃべりするぬいぐるみになって新商品化。

ぬいぐるみのおててを握ると、モード切替が可能で、それぞれ約70以上のボイスを搭載。本商品のための録り下ろしボイスとなっている。

「おしゃべりモード」ではケロロやタママがおしゃべり、「おへんじモード」では話しかける音に反応して返事。ケロロやタママと一緒にお話ししている気分を味わうことができる。

さらに、「おうたモード」ではアニメでおなじみの楽曲が再生可能。ケロロは「ケロッ！とマーチ(小隊Ver.)」、タママは「くっつけはっつけワンダーランド」が収録されている。

振り子センサーを搭載しており、横にすると寝ちゃう「おやすみモード」、振るとリアクションしてくれる「ふりふりモード」を楽しむことができる。

ケロロの手にはニッパーのぬいぐるみ、タママの手にはケロロのぬいぐるみをパチッと取り付け可能。ファンにはたまらない、遊び心満載の仕様となっている。







(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会