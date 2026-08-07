日本テレビ系「金曜ロードショー」では、8月7日21時から、スタジオジブリ作品『借りぐらしのアリエッティ』をノーカットで放送する。

小人の少女・アリエッティが繰り広げる、ひと夏の冒険

『借りぐらしのアリエッティ』は、古い屋敷の床下で、人間から必要なものを少しだけ“借り”ながら暮らす小人の一家を描いた作品。

小人たちには、「人間に見られてはいけない」という厳しい掟がある。しかし、好奇心旺盛な少女・アリエッティは、病気療養のため屋敷にやってきた少年・翔に姿を見られてしまう。

やがて2人の間には不思議な絆が生まれるが、その交流はアリエッティ一家に大きな危機を招くことに。屋敷に住む人間たちとの緊張感あふれる攻防も描かれる、切なくも勇敢なひと夏の冒険ファンタジーとなっている。

放送情報

放送日時： 8月7日（金）よる9時～10時59分(放送枠5分拡大)

8月7日（金）よる9時～10時59分(放送枠5分拡大) 作品名： 『借りぐらしのアリエッティ』（2010年）

『借りぐらしのアリエッティ』（2010年） 放送形態： ノーカット放送

スタッフ・キャスト

企画・脚本： 宮﨑駿

宮﨑駿 監督： 米林宏昌

米林宏昌 原作： メアリー・ノートン

声の出演

志田未来

神木隆之介

大竹しのぶ

竹下景子

藤原竜也

三浦友和

樹木希林

(c) 2010 Mary Norton/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMTW