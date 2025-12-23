アニメ『ケロロ軍曹』公式X(@keroro_anime)は、完全新作TVアニメ『ケロロ軍曹☆』について、2026年秋に放送が決定したこと、およびキャストを一新することを発表した。

『ケロロ軍曹』は、1999年より「月刊少年エース」(KADOKAWA)にて長期連載中の、吉崎観音による漫画。地球を侵略しにやってきたケロロ軍曹は、地球征服の前準備として日向家に潜入するが、持ち前のヘッポコぶりで日向冬樹とその姉の夏美にあっさり捕獲されてしまう。4人(匹?)の部下とともに日向家に居候しながら、地球侵略を企てたり企てなかったりするストーリー。

今回発表された完全新作アニメ『ケロロ軍曹☆』は、ケロロと冬樹たちが出会う原点から描く新たな物語とのこと。23日にはティザービジュアルが解禁された。

また、『ケロロ軍曹』ファンに向け「新TVアニメ『ケロロ軍曹☆』キャスト交代のご報告」という投稿も行った。『ケロロ軍曹☆』では、「ケロロ小隊」をはじめ全キャストを一新。「これはアニメ『ケロロ軍曹』を、ゼロから新たにアニメーション制作するにあたっての決断となります。」と説明している。

なお、2026年夏公開予定のアニメ放送20周年作品『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』については、現キャストが担当するという。なお、現キャストは「ケロロ軍曹」役が渡辺久美子、「タママ二等兵」役が小桜エツ子、「ギロロ伍長」役が中田譲治、「クルル曹長」役が子安武人、「ドロロ兵長役」が草尾毅、「日向冬樹」役が桑島法子、「日向夏美」役が斎藤千和、「日向秋」役が平松晶子。