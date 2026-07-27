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「#吉沢亮」のニュースまとめ
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「#吉沢亮」の新着記事
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映画「キングダム」シリーズを見る順番は? あらすじやキャストも紹介
2026/07/27 11:20
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『新劇場版☆ケロロ軍曹』に福田組から山田孝之、小栗旬、鈴木亮平、菅田将暉ら俳優12人が声優出演
2026/06/26 10:13
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『葬送のフリーレン』もしも実写化するなら「シュタルク」を演じてほしいのは…2位山田裕貴、接戦を制した1位は?
2026/03/13 13:17
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エンタメ
「コスパ・タイパ時代」に3時間映画が興行収入200億円 映画『国宝』は、なぜ大ヒットしたのか? 分析結果から見える“意外な理由”
2026/03/12 11:30
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吉沢亮、“年末年始の理想の過ごし方”語る「僕、男4人兄弟で…」
2025/12/02 17:36
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吉沢亮、『国宝』大ヒットに言及「こんなにもたくさんの方に見ていただけるとは…」
2025/12/02 16:28
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吉沢亮、没頭していることを明かす「よく公演前に…」 池田エライザはジムに通うように
2025/11/06 09:57
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『ばけばけ』吉沢亮、高石あかりの自然な演技から刺激 トミー・バストウとの異文化交流も明かす
2025/10/30 11:15
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『ばけばけ』トミー・バストウ、高石あかり＆吉沢亮と仲良しに「会った瞬間」「ゲームを通して」
2025/10/26 08:00
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『ばけばけ』吉沢亮、英語猛特訓も難しさに「絶望している」 ヘブン役のトミーからは「完璧」とお墨付き
2025/10/24 08:15
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吉沢亮「まっすぐ向き合う瞬間は人を美しくするのかな」- 『国宝』が釜山国際映画で上映
2025/09/25 17:30
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映画『国宝』、タイ・バンコク国際映画祭クロージング作品に決定
2025/09/17 11:00
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映画『国宝』、トロント国際映画祭のSpecial Presentation部門で上映
2025/09/16 15:00
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映画『国宝』の興収が133億円を突破、2026年の北米公開も決定
2025/09/08 18:00
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映画『国宝』、米国アカデミー賞の国際長編映画賞日本代表作品に決定
2025/08/29 11:30
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映画『国宝』の興収が『南極物語』を抜いて歴代邦画実写第2位に
2025/08/25 11:30
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映画『国宝』が興収105億円突破、吉沢亮/横浜流星/渡辺謙のコメントも到着
2025/08/18 17:30
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「感情がぐちゃぐちゃになって涙が…」 吉沢亮、映画『国宝』クランクアップで“複雑な心境”だった理由
2025/07/26 05:00
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吉沢亮×横浜流星の映画『国宝』、トロント国際映画祭への正式出品が決定
2025/07/23 13:00
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2025/07/17 17:00
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2021/09/18 17:30
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2021/07/03 19:09
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2018/08/15 09:53
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